Experiment "bayrische Karibik" geglückt

Das nächste Level des Gins stellt man mit diesem edlen Tropfen von Severin Simons www.goo.gl/PiygcW auf den Tisch. Warum das nächste Level? Das finden Sie am besten selbst heraus.Eine Besonderheit wird allerdings gerne aus der bayrischen Traditions-Brennerei verraten: Das Destillat repräsentiert den sonst als eher konservativ verrufenen Freistaat von seiner experimentierfreudigen Seite.Auch wenn so mancher Gin Liebhaber bei dem Gedanken an bayrischen Gin nun die Nase rümpft (ja, Gin kommt nun mal in der Regel aus Großbritannien oder Frankreich...), hat er die Chance wohl verdient.Er verknüpft karibische Einflüsse mit seinen bayrischen Wurzeln. Die Portion Karibik bringt er mit. Welcher Gin kann das von sich behaupten? Man tut den Bayern unrecht, wenn man sie auf Bier und Oktoberfest reduziert. Dies zeigt auch der Preis, den dieser Gin eingeheimst hat.Die Richter des World Spirits Awards 2013 ehrten ihn mit Silber. Das Destillat zeugt am Gaumen auch von einem Geschmack, der die Ehrung verdient hat!Wo? Auf www.xanthurus.de