Domaine Faiveley - Hort brillanter Weine

Das Burgunder Weingut zählt mit seinen 120 Hektar Land zu den größten Weingütern der bekannten Weinregion und wird bereits seit ihrer Gründung im Jahr 1825 von Generation zu Generation innerhalb der Familie Faiveley vererbt. Heute führen François Faiveley und dessen Sohn Erwan das Weingut in der 7. Generation.Während andere Weingüter in dieser Größenordnung oft auch Trauben zur Weinproduktion hinzukaufen, setzen die Weinmacher ausschließlich auf die Früchte ihres eigenen Besitzes. Das führt dazu, dass jeder einzelne Wein nur in begrenzter Stückzahl angeboten werden kann.Gepflegt und geerntet werden die Trauben des Guts in Côte de Nuits, Côte de Beaune und Côte Chalonnaise. Warum so verstreut? Weil alles dafür getan wird, dass die Weine von herausragender, wenn nicht von bester Qualität des Burgunds sind - auch wenn das bedeutet, sich unterschiedlicher Terroirs bedienen zu müssen und Rebstöcke auf verschiedene Orte zu verteilen. Dass das Vorhaben auch immer wieder glückt, bestätigen Kritiker mit Wohlwollen Jahr für Jahr. Gefeiert werden die Tropfen zum einen für ihre Premiumqualität, zum anderen für ihre Vielfalt, die sie von anderen Tropfen dieser und auch anderer Regionen abhebt. Auch das überdurchschnittliche Reifepotential, das ein Faiveley mitbringt, bleibt selten unerwähnt.