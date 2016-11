Dolcetto, Terroir und Frucht

Tief, kräftig und preziös trocken ausgebaut. Ein Rotwein, der standhält, wenn es um Geschmacks-Vergleiche geht.Wer die Dolcetto-Traube oder Douce noir kennt, weiß, dass sie auch alsbenannt wird. Sie ist u.a. auch für ihre Tannin-Fülle bekannt. Die hohe Qualität erhält der Wein durch seinen relativ langen Ausbau. Am Gaumen weich und doch voller Rasse mit dunklen, saftigen Marmeladentönen. Mit seiner Lakritze, den Veilchen, dem Balsamico, dem Eukalyptus und der Minze greift er zu Sternen am abendlichen oder nächtlichen Weinhimmel.Sein authentisches Terroir bildet der komplexe Tropfen klar ab: Schwere kalkhaltige Böden mit blauen Mergel machen aus dem Wein mit fast undurchdringbarer Mitte ein Genusserlebnis par excellence.Ein Mauro Veglio Dolcetto d'Alba DOC 2015 www.goo.gl/l0nYrp , der zu mondänen Speisen wie Rinderbraten in Preiselbeersauce oder einem Wildschweinbraten aus dem Ofen gereicht werden möchte. Ein Rotwein, der inszeniert und dargestellt gehört. Mit dem Zauber roter Kerzen, Damast und mit dem Porzellan, das Darstellung verspricht. Viva la vita.Ab 12 Flaschen versandkostenfrei über www.xanthurus.de innerhalb Deutschlands.Land: Italien / PiemontRebsorte: DolcettoTrinktemperatur: 9 - 10 ° CAlkoholgehalt: 13 % Vol.Säuregehalt 5,7 g/l7,50 €incl. 19 % MwSt zzgl. Versandkosten