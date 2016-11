Besondere Weine für die Adventstage, für das 2016er Weihnachtsfest und für Herzensmomente

Es sind Spitzenweine, die in den Tresor gehören, die xanthurus www.goo.gl/KPob7R für die bevorstehende Weihnachtszeit und für den Jahresabschluss vorhält.Vom Ornellaia Ornellaia aus der Toskana, dem spanischen Santamaría Rondan Reserva 2005 der Bodegas Sáenz, dem französischen Vignobles Brunier Chateauneuf du Pape Vieux Télégraphe des Jahres 2009 und dem Emrich Schönleber Monzinger Riesling Frühlingsplätzchen von der Nahe.Weine, die so außergewöhnlich schmecken wie sie klingen.So ist der kanadische Eiswein Pillitteri Estates Winery Riesling Eiswein 2007 www.goo.gl/hgmFgD eine spezielle Besonderheit, weil er ein Tropengenuss aus der Kälte Kanadas ist, dessen Rieslingtrauben erst im Januar bei -10 Grad C. geerntet wurden und die Düfte von Mango, Papaya, Pfirsich, Aprikose und Passionsfrucht eher an exotische, sonnenverwöhnte Gefilde denken lassen.Auf www.xanthurus.de das Besondere entdecken. Auch hier ab 12 Flaschen versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.