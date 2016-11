"Alter Apfelbrand" aus dem Spessart

Was für ein Name, Wolfsschluchtwasser, der so geheimnisvoll klingt, wie der Name der bayrischen Landschaft aus der er kommt, der Spessart.Felsen, Bäche, Wiesen und tiefe Wälder mit den einzigartigen fränkischen Spessart-Eichen, die Severin Simon für die Fertigung seiner Fässer verwendet und so einmal mehr allein mit dem Holz das Aroma auf authentische Weise bewahrt.Dann folgen die weiten Streuobstwiesen, die die Frucht für den klassischen Apfelbrand liefern.Ein charismatischer, der dem Brand zu hoher Komplexität verhilft. Der fassgereifte und klare Tropfen aus der Feinbrennerei Simon kommt im satten Goldgelb und der beeindruckende Duft sind der Moment eines wohligen Genusses, der Besonnenheit und Ruhe schenkt. www.goo.gl/yvAzXS Das Familienunternehmen destilliert Obstbrände, Whisky, Gin und Rum und sogar Wodka. Vor fünf Generationen waren es vornehmlich Liköre und Brände. Überlieferte Rezepturen und neue Ideen lassen authentische Produkte entstehen, für die es Ehrungen gab, wie für den Gin Next Level des Jahres 2013, der den World Spirits Award in Silber anerkannt bekam. Doch bei allen Erfolgen bleibt die Brennerei bodenständig. Ihre Kraft liegt in der Nachhaltigkeit, in alten und neuen Rezepturen und die Philosophie heißt „Dahoam“. Bei www.xanthurus.de Für Weihnachten auch ab 12 Flaschen versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.