Programmiersprache C++: Ein verständlicher, schneller Ein

C++ ist objektorientiert, plattformunabhängig und gehört zu den beliebtesten Programmiersprachen überhaupt. Stephen R. Davis fängt in "C++ programmieren lernen für Dummies" von vorn an: Wie arbeitet ein Programm? Wie installiert man die Programmierumgebung und den Compiler? Und was ist das überhaupt? Als nächstes lernen Siekennen: Variablendeklaration, Schleifen, Funktionen und anderes mehr.Fünf Kapitel widmen sich den unterschiedlichen, sodass Sie für die berühmtengut gerüstet sind. War gar nicht schwer? Es folgt eine Einführung in dasund bevor Sie es sich versehen, liegen auch die Vererbung von Klassen, das Überladen von Operatoren und der Ausnahmemechanismus in Ihrer Reichweite. Mit denkönnen Sie das Gelernte direkt ausprobieren.Davis, Stephen R.August 2016456 Seiten, Softcover