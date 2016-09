Orientierung im digitalen Wandel

Das Jahr 2016 steht für das Würzburger Fachmedienhaus Vogel Business Media ganz im Zeichen des 125-jährigen Geburtstags. Die Jubiläumsgala am 29.09.2016 mit rund 300 Gästen aus Industrie und Wirtschaft im Vogel Convention Center bildete nun den Höhepunkt der Feierlichkeiten. TV-Moderatorin Brigitte Pavetic führte durch das vielfältige Programm mit zahlreichen Show-Acts, einer Keynote des Trendforschers und Futuristen Richard van Hooijdonk sowie der Verleihung der Leadership Awards „Connected World“.Bereits seit der Gründung 1891 begleitet Vogel Business Media die Menschen in ihren Märkten, versorgt sie mit dem richtigen Fachwissen für professionelle Entscheidungen und vernetzt sie immer wieder neu. Dieses Credo ist bis heute gültig: In Zeiten von Globalisierung, umfassender Digitalisierung und neuen Techniken hat Vogel Business Media das diesjährige Jubiläum zum Anlass genommen, eine aktuelle Standortbestimmung der deutschen Industrie vorzunehmen.Unter dem Motto „Vernetzte Welten“ wurden auf der Gala zehn Top-Trends der Zukunft sowie die Leitfiguren renommierter Unternehmen und Institute zu diesen Themen vorgestellt und prämiert: Der Leadership Award „Connected World“ wurde in zehn Kategorien an Persönlichkeiten vergeben, die auf herausragende Weise die Weichen für die zunehmend vernetzte Zukunft gestellt haben. Ihr Unternehmertum und ihre Kreativität inspirieren Wirtschaft und Gesellschaft, sie geben mit ihren Visionen Orientierung in einer Welt des digitalen Wandels.„Anlässlich unseres Jubiläums haben wir eine Standortbestimmung zur Digitalisierung vorgenommen und auch einen Blick in die Zukunft gewagt: Die zehn vorgestellten Entwicklungsdimensionen werden uns alle in unserer künftigen unternehmerischen Verantwortung berühren“, erklärt Stefan Rühling, Vorsitzender der Geschäftsführung Vogel Business Media: „Im Mittelpunkt der Gala standen große Trends, große Ideen und große Macherinnen und Macher, von denen beeindruckende Persönlichkeiten einen ganz besonderen Award erhalten haben.“Weitere Informationen zum großen Jubiläumsprojekt „Vernetzte Welten“ finden Sie unter www.vernetzte-welten2016.de : Dr. Volkmar Denner,Vorsitzender der Geschäftsführung Robert Bosch GmbH: Dr.-Ing. Gunther Kegel,Vorsitzender der Geschäftsführung Pepperl+Fuchs, Vorsitzender des ZVEI Fachverbands Automation: Senator e.h. Gerhard Sturm,Unternehmensmitgründer der ebm-papst-Gruppe und Ehrenbeiratsvorsitzender: Dr.-Ing. e.h. Friedhelm Loh,Inhaber und Vorsitzender Friedrich Loh Group: Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer,Vorstand Technologie und stellv. Vorstandsvorsitzender Schaeffler AG: Prof. Dr. h.c. Hasso Plattner,Gründer und Vorsitzender des Aufsichtsrates SAP SE: Ralph Dommermuth,Gründer und Vorstandsvorsitzender United Internet AG: Dr.-Ing. e.h. Manfred Wittenstein,Vorstandsvorsitzender der Wittenstein AG: Dr. h.c. Kurt Stoll,Geschäftsführender Gesellschafter Festo Holding GmbH: Der deutsche Mittelstand,vertreten durch die Industrieverbände ZVEI mit Präsident Michael Ziesemer und VDMA mit Dr. Ralph Wiechers, Mitglied der Hauptgeschäftsführung