Mobile.de will Ankauf-Plattform für Privatfahrzeuge etablieren

Das Angebot für Autofahrer, ihren Wagen online in Zahlung geben zu können, vergrößert sich: Die Fahrzeugbörse Mobile.de arbeitet daran, dass Verbraucher ihre Fahrzeuge künftig unkompliziert an einen Händler in ihrer Region verkaufen können.In den vergangenen Jahren sind bereits zahlreiche Internetplattformen für den An- und Verkauf von Gebrauchtwagen auf den Markt getreten. Zu den festen Größen zählen unter anderem Anbieter wie „Wirkaufendeinauto.de" oder „Ich-willmeinautoloswerden.de", die Fahrzeuge von Privatleuten zukaufen und diese an Händler weiterverkaufen. Mit der Plattform der Ebay-Tochter Mobile.de würde ein weiteres Angebot hinzukommen, das für Bewegung im Markt sorgen könnte.Das Fachmedium „Gebrauchtwagen Praxis" sprach exklusiv mit Malte Krüger, Geschäftsführer von Mobile.de, über die neue Zukaufplattform und die Erweiterung des Kerngeschäfts. „Wir bleiben ein Marktplatz, der Angebot und Nachfrage zusammenführt", sagt Krüger: „Dieser Ansatz und die Vielzahl der Händler, die schon seit Jahren mit uns zusammenarbeiten, unterscheiden uns vom Wettbewerb." Davon könnten die Endverbraucher profitieren: Viele Autohäuser nehmen das bestehende Angebot von Mobile.de bereits in Anspruch. Auf dieses Händlernetz könnten auch die Nutzer des neuen Portals zugreifen.„Mit der Erweiterung des Kerngeschäfts und dem neuen Angebot für Privatpersonen könnte Mobile.de dafür sorgen, dass die Karten unter den Ankaufsplattformen noch einmal neu gemischt werden", kommentiert Silvia Lulei, Chefredakteurin „Gebrauchtwagen Praxis".