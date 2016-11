„Gebäudeschadstoffe und Innenraumluft“ informiert umfassend über Schadstoffe in Bauteilen und in der Raumluft. Die neue Fachzeitschrift zum Schutz von Gesundheit und Umwelt bei baulichen Anlagen erscheint ab sofort zweimal jährlich und wendet sich primär an Sachverständige, Planer, ausführende Bauunternehmen, Bauämter, Juristen und Bauherren. „Gebäudeschadstoffe und Innenraumluft“ ist eine Publikation der Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln. Das Periodikum kann einzeln oder im Fortsetzungsbezug erworben werden.Die Fachzeitschrift umfasst Fachbeiträge namhafter Autoren zum Erkennen und Bewerten von Schadstoffen in Gebäuden. In jeder Ausgabe behandeln die Herausgeber Hans-Dieter Bossemeyer, Dr. Lothar Grün und Dr. Gerd Zwiener ein anderes Schwerpunktthema.Die Ausgabe 1/2016 widmet sich der aktuellen Problematik „Asbest in bauchemischen Produkten“ und legt den Schwerpunkt auf die Gefahren durch asbesthaltige Fliesenkleber, Spachtelmassen und Putze. Die Fachbeiträge spiegeln in ihrer Summe, Auswahl und Vielfalt die Bedeutung und den Auslegungsspielraum von Richtlinien und Regelungen, die Unterschiede in den Sichtweisen, aber auch die Brisanz des Themas wider. Nicht nur für Fachleute ist spannend zu lesen, wie die Autoren unterschiedlichster Bereiche Unklarheiten und Problemstellungen zu Asbest in bauchchemischen Produkten fachlich fundiert offenlegen und Lösungen aufzeigen.Die nächste Ausgabe erscheint im Mai 2017 und legt den Fokus auf Emissionen aus Bauprodukten. Weitere Informationen unter: Schadstoff-kompass.de.Hrsg.: Dipl.-Ing. Hans-Dieter Bossemeyer, Dr. Lothar Grün und Dr. Gerd Zwiener.Ausgabe 1/2016. Wissenschaftliche Zeitschrift. 72 Seiten.EURO 59,– Einzelbezug.EURO 49,– Vorzugspreis für Aktualisierungsservice, ca. 2-mal jährlich.ISBN 978-3-481-03556-3.Bestellungen unter:Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KGStolberger Str. 8450933 KölnTelefon: 0221 5497-120Telefax: 0221 5497-130service@rudolf-mueller.de