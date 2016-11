Travel & Personality: Weltweite Reisevielfalt mit über 100 Erlebnisreisen, Wanderreisen, Pilotreisen und Reiseexperimenten!

Travel & Personality steht für Reisen in unbekannte Länder und Regionen mit außergewöhnlichen Reiseerlebnissen. Im neuen Katalog 2017 stellt der Reiseveranstalter aus Stuttgart/Hannover sein anspruchsvolles Programm vor. In Begleitung von erfahrenen und hervorragend ausgebildeten Reiseleitern entdecken Reisende weltweit die ungewöhnlichsten Reiseziele. Dabei steht nachhaltiges Reisen im Vordergrund. Denn gerade die Nähe zur Natur, die Begegnungen mit den Einheimischen und ihrer Lebensweise sind es, sich in ein Land zu verlieben.Für 2017 ist den Geschäftsführern Annette Paatzsch und Andreas Damson wieder eine Mischung aus beliebten Klassikern wie Liparische Inseln, Amalfiküste , Island, Grönland, Mongolei , Tansania und neuen Destinationen gelungen.Die Wanderreise nach Kamtschatka wird ein Outdoor-Erlebnis der besonderen Art. Persönlich wird die Reise von der erfahrenen Reiseleiterin und Geschäftsführerin von T&P begleitet. Sie erfüllt sich damit selbst einen lang gehegten Traum. In diesem abgeschiedenen Winkel der Erde wird es spektakulär, abenteuerlich und aufregend. Auf ausgedehnten Wanderungen zwischen 2 und 6 Stunden Gehzeit, wahlweise auch einmal bis 10 Stunden zum Krater des Vulkans Plosky Tolbachik. Abenteuerliche und teils auch längere Abenteuer-Offroad-Fahrten führen durch scheinbar endlose Wildnis. Anspruchsvoll, aber nicht extrem, wird ein Schlauchboot-Rafting auf dem Fluss Bystraya. Zu Beginn, zwischendurch und am Ende der Reise wird in angenehmen Gästehäusern geschlafen. Ansonsten in Zelten und Hütten, um der Natur so nahe wie möglich zu kommen.Nach der erfolgreichen Pilotreise in 2016 wird die Reise nach Süd-Äthiopien wieder durchgeführt. Sie richtet sich an Menschen mit Abenteuergeist, Aufgeschlossenheit, Neugierde und Enthusiasmus für eine beeindruckende und unvergessliche Zeit. Sie entführt in ein Kaleidoskop verschiedenster Kulturen und in eine traumhafte Welt. Der Süden Äthiopiens berauscht durch eine umwerfende Landschaft, eine reichhaltige Natur und eine faszinierende Tierwelt. Es ist keine Reise für Verwöhnte, sondern eine für echte Pioniere mit Abenteuergeist!Auf der 17-tägigen Sonderreise folgt man dem T&P Teammitglied und leidenschaftlichem Kanada-Reiseleiter Mario Hecktor auf „seiner“ Traumroute und lässt sich von den Atlantik-Provinzen Ostkanadas begeistern! Wild zerklüftete Küsten, steile Klippen, endlose Wälder, stille Seen, Hochmoore und herrliche Strände werden uns auf dieser Reise faszinieren. Atlantisches Inselflair, traumhafte und endlose Weiten und Wälder, Seen und Fjorde, dazu den Mix aus englischem, französischem und kanadischem Flair, Metropolen und Wildnis, all das wird bezaubern. Eine Reise vom Insider für Interessierte an den ungewöhnlichen Orten eines außergewöhnlichen Landes.Mit Travel & Personality geht es auf einer 13-tägigen Pilotreise mit Andreas Damson auch nach Tadschikistan. Es besteht die Möglichkeit eines Tagesausflugs nach Afghanistan. Entlang der Seidenstraße entführt T&P in die majestätische Bergwelt Kirgistans. Die Augenblicke, Einblicke und Bilder von diesem riesigen Land in Zentralasien werden zu persönlichen Geschichten für Zuhause!Einfach durch den Katalog 2017 blättern oder auf die Homepage von Travel & Personality gehen. Gern unterstützen und beraten die Mitarbeiter bei der Auswahl, Kombination von Reisezielen und der individuellen Reiseplanung.