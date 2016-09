Sani-Flex bietet Sonderanfertigungen für Schläuche im Sanitärbereich

Panzerschläuche / Flexschläuche (DN8 bis DN60) - Länge und Anschlüsse nach Wunsch

Flexschläuche Sauerstoff diffusionsdicht (DN13) - Länge und Anschlüsse nach Wunsch

Edelstahlwellrohr (DN8 bis DN50) - Länge und Anschlüsse nach Wunsch

Solarleitung / Solarrohr (DN16 bis DN32) - Länge nach Wunsch

beheizte Trinkwasserschläuche (3/4" und 1" mit GEKA Kupplungen) - Länge nach Wunsch

Qualität im Heizungsbau und Sanitärbereich ist von entscheidender Bedeutung, um Verschmutzung und Verkeimung vorzubeugen. Schläuche in hochwertiger Ausführung leisten einen wesentlichen Beitrag. Als deutscher Hersteller bietet Sani-Flex Schläuche „Made in Germany“ in allen Größen und Variationen für Trinkwasser- und Sanitärinstallationen sowie den Heizungsbau. Alle Schläuche können auch als individuelle Sonderanfertigung geliefert werden – passend zum jeweiligen Projekt.Sani-Flex bietet gewerblichen und privaten Kunden in Deutschland und Österreich vielfältige Schlauchtechnik für den Einsatz in Haus und Industrie. „Bei uns gibt es auch Edelstahlwellrohre, Flex-, Panzer- und Trinkwasserschläuche, die sonst nirgendwo zu bekommen sind“, sagt Mathias Märker, Geschäftsführer von Sani-Flex. Wenn der Schlauch in Standardabmessung nicht ausreicht, wird nach Maß gefertigt.Um eine Sonderanfertigung für einen Schlauch zu beauftragen, werden nur wenige Informationen benötigt: die geplante Anwendung, Länge, Nennweite, Anschlüsse, ob für Trinkwasser oder Brauchwasser, Ausführung mit einer Umflechtung aus Edelstahl oder in Stahldraht verzinkt. Kleinmengen fertigt Sani-Flex ebenso wie Großserien für die Industrie und Gewerbekunden. Als Spezialist für Sanitär- und Schlauchtechnik unterstützt Sani-Flex auch bei der Spezifikation und berät bei der Auswahl geeigneter Schlauchtechnik.