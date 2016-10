LIPITEAR(TM) - überzeugt Ärzte und Patienten

Denn bei LIPITEAR(TM) handelt es sich um eine Mikroemulsion aus Phospholipiden und Triglyceriden, die zu einer Wiederherstellung der Lipidschicht im Tränenfilm und zur Beschleunigung des physiologischen Prozesses bei der Reepithelisierung der Hornhaut nach Operationen und Verletzungen beitragen. LIPITEAR(TM) sorgt für einen lang anhaltenden stabilen Tränenfilm.

LIPITEAR(TM) ist frei von Konservierungsmitteln und deshalb auch für Patienten mit empfindlichen Augen geeignet. LIPITEAR(TM) gibt es in Packungen zu 20 x 0,3 ml. LIPITEAR(TM) - Stabilisiert - Lindert - Regeneriert

Pharma Stulln GmbH

Pharma Stulln steht für langjährige Kompetenz in der Herstellung von Augentropfen.



Das Produktsortiment, für fast alle Indikationen gibt es in Fläschchen oder Einzeldosis-Behältnissen, die frei von Konservierungsmitteln sind, und somit auch von Patienten mit empfindlichen Augen sehr gut vertragen werden.



Bei den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln stehen Augentropfen mit Wirkstoffen zur Behandlung von unspezifischen Entzündungen, zur Glaukom-Therapie und Asthenopie zur Verfügung. Ein für die Diagnostik unentbehrliches Arzneimittel komplettiert das Angebot.



Die apothekenpflichtigen Arzneimittel konzentrieren sich auf die Therapie von allergischen Erkrankungen, Konjunktivitis und "Trockenes Auge"



Empfehlungsprodukten bieten sich sowohl zur täglichen Augenhygiene als auch bei Problemen mit trockenen Augen unterschiedlichster Ursache an.



Das Sortiment wird durch Nahrungsergänzungsmittel abgerundet, die für einen besonderen Nährstoffbedarf bei bestimmten Augenerkrankungen entwickelt wurden.

