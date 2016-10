Kostenlose Angebote rund um Ihre Gesundheit Novitas BKK lädt zum 8. Gesundheitstag in Witten ein

Zahlreiche kostenlose Aktionen rund ums Thema Gesundheit erwarten Besucher am 20. Oktober von 12 Uhr bis 16 Uhr in der Novitas BKK-Geschäftsstelle auf der Marktstraße 2.



Mit einer speziellen Messung können die Teilnehmer herausfinden, wie beweglich ihre Halswirbelsäule ist. Experten des Physiotherapiezentrums Novotergum geben außerdem Tipps für einen rückenfreundlichen Alltag und informieren über Therapieangebote bei chronischen Rückenschmerzen.



Ob die Cholesterin- und Zuckerwerte in Ordnung sind, wird vor Ort anhand der Blutwerte kontrolliert. Auch der Körperfettanteil kann auf Wunsch ermittelt werden. Ebenfalls kostenlos: eine kardiologische Untersuchung, der sogenannte Herz-Stress-Test. Hierbei wird innerhalb weniger Minuten über Elektroden eine Momentaufnahme des aktuellen Herz-Kreislauf-Zustands erfasst.



Mitarbeiter der Rathaus-Apotheke stehen allen Besuchern beratend zur Seite und geben wertvolle Tipps für einen gesunden Alltag.

