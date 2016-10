Gefährliches Herbstlaub

Und noch ein Tipp des Das Wetter ist bereits herbstlich-kühl. Die Blätter fallen, und verbunden mit Regen kann es jetzt zu gefährlichen Straßenverhältnissen kommen. Da heißt es: "Runter vom Gas und Abstand halten". Der Automobilclub Kraftfahrer-Schutz (KS) erinnert daran, dass nicht nur Laub auf der Straße, sondern auch Ackererde, Reifenabrieb oder Ölrück­stände in Verbin­dung mit Feuchtig­keit zu Schlitterpartien führen können. Der KS rät deshalb, Autofahrer sollten gerade jetzt be­sonders vor­sichtig fahren und daran den­ken, dass der Brems­weg sehr viel länger werden kann als sonst.Und noch ein Tipp des KS : Wenn der Bremsweg trotz aller Vorsicht einmal nicht mehr ausreicht, muss man schnell reagieren und nach Ausweich­möglich­keiten suchen. Wenn die Möglichkeit dazu besteht, ist es oft weniger gefährlich, mit 80 km/h in den nebenliegenden Acker zu fahren als mit 30 km/h auf den Vordermann aufzuprallen. Wer sich entscheidet, die Straße zu verlassen, sollte allerdings drei Grund­regeln beachten: Kupplung durchtreten, Räder ge­radestellen und nicht bremsen. So vermeidet man in aller Regel einen Überschlag.

Der Kraftfahrer-Schutz e.V. (KS) ist mit rund 550.000 Mitgliedern der drittgrößte Automobilclub in Deutschland. Mit seinen Töchtern Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG und KS Versicherungs-AG bietet er eine umfassende Palette an Club- und Versicherungsleistungen, von der Wildschadenbeihilfe über den KS-Notfall-Service bis hin zu preiswerten Rechtsschutz- und Schutzbriefversicherungen, die aufgrund von Leistung und Preis viele Rankings in den letzten Jahren gewonnen haben. In der Münchner Zentrale und in acht Bezirksdirektionen sind rund 170 Mitarbeiter beschäftigt. Der Jahresumsatz der KS-Gruppe liegt bei circa 100 Millionen Euro. Der Vertrieb erfolgt über 10.000 unabhängige Makler und Mehrfachagenten.



