Lagerhalle (Spitzboden), Rolandsmauer 26, 49074 Osnabrück

Dienstag, 6. Dezember 2016 von 19 bis 21 Uhr

Hochschule Osnabrück, Raum CJ 004 Caprivistraße 30a, 49076 Osnabrück

Mittwoch, 7. Dezember 2016 von 11 bis 12.30 Uhr

Der Student Sustainability Day 2016 der Hochschule Osnabrück gibt Antwort auf die Frage: „Nachhaltig handeln- aber wie?“ Vier Referenten zeigen am Dienstag, 6. Dezember ab 19 Uhr in der Lagerhalle Osnabrück Best Practice-Beispiele zu den Themen Solidarische Landwirtschaft, nachhaltige Ernährung und kreative Stadtentwicklung auf und diskutieren diese anschließend mit dem Publikum. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter: http://tinyurl.com/h62bn75 Seit der wirtschaftlichen Öffnung Chinas in den 1980er Jahren erlebte die chinesische Wirtschaft einen enormen Aufschwung als verlängerte Werkbank westlicher Unternehmen. Seit einigen Jahren lässt sich jedoch ein Wandel vom reinen Produktionsstandort für Massenware hin zu einem Entwicklungsstandort für hochtechnisierte Produkte erkennen. Am Mittwoch, 7. Dezember, gibt Prof. Ni Liangxin von der Anhui Academy of Governance an der Hochschule Osnabrück, Caprivistraße 30a, Gebäude CJ, Raum CJ 004, einen Überblick über die Hintergründe der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas und thematisiert die Trends, die sich für die kommenden Jahre abzeichnen. Der Vortrag beginnt um 11 Uhr. Organisiert wird der Vortrag vom Hochschulzentrum China der Hochschule Osnabrück. Der Eintritt ist frei.