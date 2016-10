Projektmanagement-Weiterbildung neben dem Beruf

Welche Risiken beeinträchtigen die erfolgreiche Steuerung von Projekten? Was sind die wichtigsten internationalen Standards des Projektmanagements? Wie führe ich ein Projektteam? Berufstätige, die erfolgreich in einer Projektumgebung arbeiten wollen, müssen sich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen und die eigenen Management-Kompetenzen auf akademischem Niveau erweitern. Die Hochschule Bremen bietet für diese Zielgruppe im Wintersemester 2016/17 das berufsbegleitende Modul „Grundlagen des Projektmanagements“ an, das 60 Stunden (= 6 ECTS) umfasst und an Wochenenden stattfindet. Die Teilnahme ist mit oder ohne ersten Hochschulabschluss möglich. Start ist der 25. November 2016. Weitere Informationen und Anmeldung - bis 28. Oktober 2016 - unter: 0421 / 5905 4165, kirstin.reil@hs-bremen.de Das Modul vermittelt den Studierenden einen praktischen Zugang zum Projektmanagement und basiert auf international akzeptierten Konzepten und Standards des Projektmanagements. Es gehört zum Weiterbildungsstudiengang „Certificate in Management“ und kann mit weiteren Modulen zum Hochschulzertifikat ergänzt oder als Einzelmodul belegt werden.