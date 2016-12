Prof. Clemens Bonnen neuer Vorsitzender des Fachbereichstages Architektur

Der Fachbereichstag Architektur hat auf seiner Plenumssitzung im November in Köln Prof. Dipl.-Ing. Clemens Bonnen zum neuen Vorsitzenden gewählt. Clemens Bonnen ist Leiter der Abteilung „School of Architecture“ an der Hochschule Bremen. Er löst den seit mehr als zwei Jahrzehnten amtierenden Vorsitzenden, Prof. Dipl.-Ing. Herbert Bühler, ab, der dieses Amt mit großem Einsatz auf nationaler und internationaler Ebene ausgeübt hat und nun in andere Hände übergeben wollte. Clemens Bonnens erster Stellvertreter ist Prof. Dipl.-Ing. Lutz Beckmann vom Fachbereich Architektur der Jade Hochschule in Oldenburg.



Der Fachbereichstag Architektur ist die ständige Dekanekonferenz aller Fachhochschulen sowie der entsprechenden Studiengänge an Gesamthochschulen. Mit 50 Fachbereichen vertritt er die Fachkompetenz eines wesentlichen Bereiches der Hochschulausbildung. Der Fachbereichstag kooperiert ständig mit der Dekanekonferenz für Architektur, Raumplanung und Landschaftsarchitektur der Universitäten. Er nimmt die Vertretung der Fachbereichsinteressen bei der Hochschulrektorenkonferenz, der Kultusministerkonferenz, den Bildungs- und Wissenschaftsministerien und ebenso bei den Architektenkammern und Berufsverbänden wahr und ist ein Forum für die Diskussion der Studienreform.

