CamperClean durchbricht 100er Schallmauer

Zu Beginn des Jahres 2017 mehr als 100 Reinigungsstationen in 9 Ländern, neu die Schweiz.

Einzige vollautomatische Station, die alle gängigen Kassettenformate (auch mit SOG) reinigt

CamperClean verzeichnet für 2017 mit seiner patentierten und branchenweit einzigen vollautomatischen Reinigungsstation für Toilettenkassetten einen erfolgreichen Start in das neue Jahr. Mehr als 100 CamperClean Entleer- und Reinigungsstationen sind mittlerweile europaweit in 9 Ländern registriert. Neu auf der CamperClean-Landkarte ist die Schweiz. Der Erfolg der CamperClean-Stationen basiert auch auf der Tatsache, dass alle gängigen (insgesamt neun unterschiedliche) Kassettenformate der Marken Thetford und Dometic vollautomatisch entleert und gesäubert werden können.Die Erfahrungen mit den bereits in Betrieb befindlichen Stationen belegen, dass alle Camper, sowohl die traditionellen wie auch vor allem die Neueinsteiger von dem System, ob seines Komforts und seiner Sauberkeit begeistert sind. Auch die Campingplätze-Betreiber sind sehr zufrieden. Nicht nur, dass die Gäste den Service loben, auch der ökologische Nutzen (weniger Wasserverbrauch, mehr Sauberkeit, Naturschutz) sowie die ökonomischen Vorteile (weniger Kosten für Personal/Ressourcen sowie zusätzliche Einnahmen) sind eindeutig nachweisbar.Je nach Standort erledigt eine Station zwischen 600 und 8.000 Reinigungen pro Saison. Vier Jahre nach Markteintritt hat sich CamperClean mit einem völlig neuen Produkt etabliert und sieht sich einer rasant steigenden Nachfrage gegenüber. Neben neuen Stationen in Deutschland wurden auch Campingplätze in England, Holland, Spanien und der Schweiz mit der vollautomatischen Reinigungsstation bestückt. Nachfolgend aktuell neue Standorte:Main-Spessart CampingSchervenzee, SiehdichumStadt Kelbra (Kyffhäuser)Südsee-CampBlütencamping RiegelspitzeCampingplatz Stover StrandOstsee Campingplatz, Familie HeideCampingplatz KagelbuschCamping am Freesenbusch, ZingstZweckverband BrombachseeDürrwang-MörleinRiverside Caravan ParkSalop LeisureSwiss FarmCamping CabopinoCamping JulianadorpCamping Sint MaartenszeeCamping PradafenzLaut den CamperClean-Gründern Ralf Tebartz und Mark Butterweck plant CamperClean die Zahl der Stationen im Jahr 2017 europaweit zu verdoppeln. Entsprechende Anfragen sowie auch Aufträge liegen vor und werden sukzessive realisiert.