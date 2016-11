Virtuelle Brillenanprobe - Bequem von Zuhause die Lieblingsbrille ausprobieren!

Brillen online aufprobieren "wie vor dem Spiegel"

Netzoptiker macht die 180°-Ansicht möglich

Die ersten 400 Brillenfassungen sind bereits online

Brillen online bestellen? Viele Brillenträger sind immer noch skeptisch. Sie möchten sich mit der gewählten Fassung von allen Seiten anschauen, den Kopf drehen können und sicher sein, dass die dargestellte Größe der Brille realistisch ist.DITTO™ kann genau das und Netzoptiker bietet es als bisher einziger Online-Anbieter für Brillen in Deutschland an. Alles, was man benötigt, ist eine Webcam, zusätzliche Installationen sind nicht notwendig. Die Brillenfassung wird bei der virtuellen Anprobe maßstabsgetreu und präzise auf dem Gesicht des Kunden positioniert. Licht- und Schatteneffekte zeigen dem Kunden realistisch, wie die Brille an ihm aussehen wird.Ein Audio-Guide weist sicher den Weg durch die Anwendung am Desktop. Wer mobile unterwegs ist, wird mit Erklär-Screens durch die Anprobe geführt und kann dann auch auf dem Tablet oder Smartphone problemlos eine neue Brille aussuchen.Erfahrungen zeigen, dass Kunden, die eine virtuelle Anprobe nutzen, sich 2-4 öfter zum Online-Kauf einer Brille entschließen, als Kunden, die darauf verzichten. Hier geht es zur einfachen und schnellen Brillenanprobe: https://www.netzoptiker.de/shop/service-dittohowto