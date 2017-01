Top of the line - der neue Rukka Handschuh "AirventuR" mit D3O Knöchelschutz

Mit dem „AirventuR“ kommt der erste Rukka Motorradhandschuh auf den Markt, der die außergewöhnlichen Eigenschaften der D3O Protektoren nutzt, um ein Maximum an Komfort, Beweglichkeit und Schutzwirkung zu bieten.



Wer auf sportlich-funktionelles Motorradoutfit steht, der darf sich freuen: Unter dem Namen AirventuR bringt Rukka einen Handschuh mit hochwertigem Material-Mix, innovativer Protektion und dynamischem Look auf den Markt – ein leichter Handschuh, der ein glasklares Griffgefühl an Gas, Bremse, Kupplung sowie Schaltern bietet und trotzdem gleichzeitig herausragenden Schutz gewährleistet.



Der AirventuR ist aus einer Kombination von hochwertigem Leder und reißfestem Cordura gefertigt, die hervorragende Atmungsaktivität und außergewöhnliche Abrieb-festigkeit gewährleistet. Finger, Handkante und Kahnbein werden zusätzlich von schlag- und bruchfesten Kunststoffverstärkungen geschützt, die Knöchel sogar von einem eingearbeiteten D3O Protektor, der dank seines weichen, flexiblen Materials, das den Aufprallschutz im Augenblick der Schlageinwirkung vervielfacht, optimale Beweglichkeit mit höchster Sicherheit verbindet. Ein kräftiger Klettriegel hält den Handschuh auch im Fall des Falles sicher an seinem Platz.



Die Rukka Händler bieten den AirventuR wahlweise in schlichtem Schwarz oder in auffälligem Grau/Schwarz/Orange für 145,95 Euro in den Größen 6 bis 14 an.

