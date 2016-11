ZKM-Gastjournalist Ray Mwareya erhält UNITED NATIONS CORRESPONDENTS ASSOCIATIONS Media Award 2016

Der aus Simbabwe stammende Journalist Ray Mwareya erhält den UNITED NATIONS CORRESPONDENTS ASSOCIATIONS Media Award 2016 - als einziger afrikanischer Preisträger. Ray Mwareya war von Februar bis April 2016 Gast-Journalist im ZKM im Rahmen der Ausstellung GLOBAL CONTROL AND CENSORSHIP . Das dreimonatigeStipendium war in Kooperation mitvergeben worden.Die Auszeichnung wird am 16. Dezember 2016 in Anwesenheit des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon und des UN-Friedensbotschafters Leonardo DiCaprio in New York vergeben. Wir gratulieren Herrn Mwareya sehr herzlich zu dieser ehrenvollen Auszeichung.Ray Mwareya ist als Humanitarian Reporter beimbeschäftigt. Er schreibt außerdem fürund. Seine mutige Berichterstattung zu sozialen Missständen, Folter und Versklavung von Arbeitern, Korruption, Ausbeutung und politischer Verfolgung in Südafrika und anderen afrikanischen Staaten brachte ihm internationale Auszeichnungen ein – aber auch Gegenwind. Während seines Aufenthalts im ZKM hielt Ray Mwareya nicht nur Lesungen in Karlsruhe, Heidelberg und Berlin, sondern nutzte die ZKM-Ausstellung auch als Plattform für Erfahrung und Austausch mit JournalistInnen. Im ZKM-Blog hatte Ray Mwareya über seine Erfahrungen berichtet: zkm.de/blog