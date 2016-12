Webmeeting Logistik-Fernstudium

Wer sich bequem von zuhause aus über das Logistik-Fernstudium der Hochschule Ludwigshafen informieren möchte, kann sich am Samstag, den 17. Dezember um 11:00 Uhr zum Webmeeting einloggen. Studiengangsleiterin Sabine Scheckenbach, Professorin der Hochschule, wird das Konzept und die Inhalte des fünfsemestrigen Studiums vorstellen und die Fragen der Web-Besucher live beantworten. Annika Karger, Geschäftsführerin des Studiengangs, wird den Bewerbungsprozess und organisatorischen Ablauf des Studiums veranschaulichen und individuell beraten. Interessierte können sich bei Annika.Karger@hs-lu.de anmelden und erhalten daraufhin einen Link zur Online-Veranstaltung.In der Logistik herrscht Fachkräftemangel. Insbesondere akademisch ausgebildete Kräfte sind gefragt. Die Branche befürchtet, dass dies das stetige Wachstum der Logistik ausbremsen könnte. Daher machen Berufsverbände, Unternehmen und Fachmedien mit Arbeitskreisen und Veranstaltungen darauf aufmerksam. Durch die zunehmende Globalisierung, Digitalisierung und dem sich ausweitenden Onlinehandel ist die Logistik in ihrer Schnittstellenfunktion innerhalb des Unternehmens komplexer aber auch vielfältiger geworden. Fach- und Führungskräfte mit unterschiedlichstem Vorwissen sind gefragt, die sich den Herausforderungen der modernen Logistik gewachsen fühlen und in der Lage sind sie professionell und innovativ zu gestalten.Das Fernstudium Logistik – Management & Consulting (MBA) will den Interessenten ermöglichen, eben diese Fähigkeiten zu erlernen, um sich gezielt für eine Führungsposition im mittleren oder gehobenen Management weiterzuqualifizieren. Darüber hinaus sind Quereinsteiger, die in die Logistikbranche wechseln, angesprochen. Methoden und Fallbeispiele und Planspiele bieten ihnen Strukturen und Impulse, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Über die klassischen Bereiche – BWL, Technik und IT – hinaus, liegen die Schwerpunkte des Masterstudiums auf Management und Consulting. „Wir vermitteln unseren Studierenden ein ganzheitliches und praxisorientiertes Logistikverständnis und begleiten sie individuell bis zum Abschluss", so Sabine Scheckenbach. Die Fernstudierenden erwerben Wissen in Unternehmensführung, Controlling, Marketing und Personalmanagement ebenso wie soziale Kompetenzen, beispielsweise Verhandlungstechniken. Auch Managementmethoden wie Lean Management, und Supply Chain Management sind Teil des Curriculums.Zeit- und ortsunabhängig besteht das Studium zu ca. 75% aus Selbststudienphasen anhand von Lehrbriefen in elektronischer Form. Über eine Lernplattform stehen die Fernstudierenden mit ihrer Gruppe, Dozenten und Betreuern regelmäßig in Kontakt. Circa fünf bis sechs Präsenzveranstaltungen pro Semester - an Freitagen und gegebenenfalls auch Samstagen - dienen der Vertiefung und praktischen Anwendung des selbsterworbenen Wissens. Sowohl im Selbststudium als auch während der Präsenzphasen profitieren die Fernstudierenden vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch.Die Hochschule Ludwigshafen hat den Fernstudiengang konzipiert und führt ihn seit vielen Jahren erfolgreich in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) durch. Das akkreditierte Fernstudium schließt mit dem international anerkannten Titel Master of Business Administration ab. Absolventen eines Erststudiums bewerben sich nach mindestens einjähriger Berufserfahrung. Bewerber ohne ersten Hochschulabschluss, können bei mindestens dreijähriger Berufspraxis zum Studium zugelassen werden.Weitere Informationen unter www.mba-lmc.de und www.zfh.de/mba/logistik Fernstudieninteressierte können sich bis zum 15. Januar 2017 online bei der ZFH anmelden: www.zfh.de/anmeldung/