Karriereschub per Fernstudium

Die Gründe sich per Fernstudium weiter zu qualifizieren sind vielfältig: Wer beruflich aufsteigen, sich persönlich weiterentwickeln oder finanziell verbessern möchte liegt mit einem Fernstudium ebenso richtig wie Personen, die ihre fachliche Qualifikation vertiefen oder erweitern möchten. Am Samstag, den 19. November 2016 informiert das Fernstudienzentrum der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) über die berufsbegleitenden Fernstudiengänge Facility Management, Logistik und Wirtschaftsingenieurwesen. Die Studiengangsleiter werden die drei Studienangebot vorstellen und individuelle Fragen beantworten. Alle Interessierten sind um 11:00 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße 13, Gebäude A, Raum A in 61169 Friedberg herzlich willkommen.Die Fernstudiengänge an der THM in Gießen-Friedberg sind auf Wachstumsbranchen ausgerichtet, in denen qualifizierte Fachkräfte gute Karriereaussichten haben. Die Fernstudierenden können sich auf Positionen mit Führungsverantwortung im mittleren und gehobenen Management vorbereiten. Ein Fernstudium trägt dazu bei, neue Perspektiven zu schaffen und Lebensziele neu zu definieren. Das praxisorientierte Weiterbildungsstudium, das mit dem Titel Master of Science abschließt, qualifiziert für alle technischen und betriebswirtschaftlichen Aufgaben rund um Gebäude und Grundstücke. Das Fernstudium, das ebenfalls zum Master of Science führt, bereitet die Studierenden auf komplexe logistische Aufgabenbereiche vor. Zu den Lehrinhalten zählen beispielsweise Betriebswirtschafts­lehre, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Planung und Management von Logistikprozessen. Der Fernstudiengangvermittelt Ingenieuren, Informatikern oder Naturwissenschaftlern betriebswirtschaftliches Know-how sowie Führungskompetenzen. Als Vertiefungsrichtung stehen die Schwerpunkte Controlling, Facility Management, Marketing, Supply Chain Management und ein neuer fünfter Schwerpunkt zur Wahl. Technikmanagement heißt der neue Schwerpunkt, in dem die Studierenden Fähigkeiten erwerben, um Innovationen beispielsweise in Produktentwicklungsprozessen mit dem Einsatz geeigneter Technologien umzusetzen. Das Fernstudium Wirtschaftsingenieurwesen schließt mit dem Titel MBA and Engineering ab – die Absolventen erwerben eine Doppelqualifikation und damit beste Perspektiven.Das Fernstudienangebot an der THM richtet sich an Absolventen eines ersten Hochschulstudiums. Auch Interessenten ohne Erststudienabschluss können unter bestimmten Voraussetzungen zum Masterstudium zugelassen werden. Darüber hinaus können alle drei Studiengänge auch als Zertifikatsstudium belegt werden: Nach drei Semestern erhalten die Absolventen ein Gesamtzertifikat der Hochschule. Wer sich gezielt in einzelnen Modulen weiterqualifizieren möchte, erhält ein Einzelzertifikat.Die Studienangebote, die in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) durchgeführt werden, sind alle akkreditiert und führen somit zum international anerkannten Master-Abschluss.Fernstudieninteressenten können sich ab sofort bis zum 15. Januar bei der ZFH online anmelden: www.zfh.de/fuer-interessierte/anmeldung/ Details zu den Fernstudiengängen unter www.fsz-friedberg.de