Hüttig & Rompf schließt strategisch Partnerschaft mit wunschimmo.de

Neben der Immobiliensuche ist die Sicherstellung der richtigen Immobilienfinanzierung eine der wichtigsten Aktivitäten. Daher haben sich der renommierte Immobilienfinanzierer Hüttig & Rompf AG und das drittgrößte Immobilienportal Deutschlands wunschimmo.de zu einer Zusammenarbeit entschlossen. Dies gaben die Geschäftsführer der beiden Immobilienprofis auf der Immobilienmesse EXPO REAL in München bekannt.



Durch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank gewinnen die Themen Baufinanzierung und der Kauf von Immobilien zunehmend an Relevanz. wunschimmo.de stellt daher in seinem Beraterbereich auf seiner Website umfangreiche Informationen zum Thema Immobilienfinanzierung bereit. Im Finanzierungsratgeber finden interessierte Besucher dort kompetente Berater, einen Überblick über aktuelle Finanzierungsangebote sowie Informationen zu diversen Fördermitteln.



Die Hüttig & Rompf AG, die bundesweit an 24 Standorten mit über 130 Finanzierungsexperten präsent ist, unterstützt wunschimmo.de bei der Erweiterung der Themen-Rubriken Kaufen, Bauen und Modernisierung. Seit über



25 Jahren pflegt der Spezialist für maßgeschneiderte Baufinanzierung enge Partnerschaften zu mehr als 2.100 Immobilienmaklern, Bauträgern und Architekten.



Bo Nintzel und Ceyhan Budak, Geschäftsführer von wunschimmo.de freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem neuen Partner: „Die strategische Zusammenarbeit ist für beide Seiten ein Gewinn. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Part­nern, denn unser Ziel als Immobilienportal ist es, unseren Kunden eine Auswahl an erfahrenen Ansprechpartnern für die Immobilienfinanzierung zu bieten.“ Eine Partnerschaft mit wunschimmo.de ermöglicht dem einzelnen Finanzierungsberater mittels einer werblichen Darstellung neue Kunden für die Immobilienfinanzierung zu gewinnen. Jörg Weisenberger, Direktor Marketing/PR und Bankenkommunikation bei Hüttig & Rompf ergänzt: „Wir möchten mit einigen neuen Features, die wir gemeinsam mit den Kollegen von wunschimmo.de entwickeln, Kunden den Weg zur passenden Baufinanzierung erleichtern. Als erstes neues Instrument auf wunschimmo.de starten wir mit einem persönlichen Finanzierungsberater. Interessenten können ihre Postleitzahl eingeben und so ganz einfach Ansprechpartner in ihrer Nähe finden und direkt Kontakt aufnehmen. “



Die auf Finanzierungsberatung spezialisierte Hüttig & Rompf AG greift hierfür auf ihr Know-how aus über 25 Jahren und einen Pool der wichtigsten 175 Banken und Sparkassen zurück.



Über die Hüttig & Rompf AG



Die Hüttig & Rompf AG ist seit 1988 auf die Vermittlung von Baufinanzierungen spezialisiert. An 24 Standorten in ganz Deutschland beraten über 130 Experten Kunden in allen Fragen rund ums Kaufen, Bauen und Modernisieren. Dazu greifen die Berater auf einen Pool von 175 Partnerbanken und Sparkassen zurück. So konnte die Hüttig & Rompf AG in den letzten 10 Jahren über 50.000 Kunden den Traum von der eigenen Immobilie erfüllen.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Über die wunschgrundstück GmbH

Mit einem grundlegend anderen Konzept, nämlich der Fokussierung auf die umfassende Präsentation von Baugebieten und der Stärkung von lokalen und kommunalen Immobilienportalen hat sich das Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren einen Namen in der Immobilienbranche gemacht. Bei Immobiliensuchenden und bei Städten und Gemeinden wird das Portal für seine einzigartigen Angebote geschätzt.



Die Kombination der Immobilienportale wunschimmo.de und der KIP bietet Maklern, Kommunen und Privatpersonen die Möglichkeit, Immobilienanzeigen sowohl reichweitenstark deutschlandweit, als auch lokal im Internet zu präsentieren. Mit über 100.000 Immobilienangeboten in Deutschland ist wunschimmo.de derzeit das drittgrößte eigenständige Immobilienportal in Deutschland.



Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers