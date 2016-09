Tick Tack... die Zeit verfliegt...

Am 31. August hat das Wunderland Kalkar seinen Brandschutzbeauftragten Karl-Heinz Rottmann in seinen wohlverdienten (Un-) Ruhestand verabschiedet. 33 Jahre lang war er dem Unternehmen treu. Eine aufregende Zeit liegt hinter ihm - von seiner Tätigkeit im ehemaligen Schnellen Brüter bis hin zum abwechslungsreichen Geschehen im heutigen Hotel-, Business- und Freizeitpark. Abgelöst wird er von Sicherheitsfachkraft Marcus Woll, der ebenfalls schon 20 Jahre in Kalkar tätig ist und das Wunderland wie seine Westentasche kennt.



Die Kollegen bedanken sich beim „Kalkar-Fossil“ und wünschen alles Gute!

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers