"Schönheit mit dem gewissen Etwas" auf der Beauty Live Kalkar 2016

„Das gewisse Etwas“ erwartet die Besucher der! Nicht umsonst freuen sich Experten ihres Faches bereits auf die beliebte grenzüberschreitende, denn auch im vierten Jahr bietet sie auf über 6.000 m² wieder alles für das innere und äußere Wohlbefinden - und ganz besondere Teilnehmer!Diverse Einblicke in ihren jeweiligen Bereich gewähren amVertreter der Friseurbranche, Visagisten und Schönheitsspezialisten, Maniküre- und Pedikürestudios, Saloneinrichter, Ausbildungszentren, die Wellness-/Kosmetikbranche, Accessoires- und Zubehöranbieter und viele mehr. Herstellern, Händlern, Großhändlern und Service-Unternehmen werden hier ausreichend Gelegenheiten geboten, neue Kooperationspartner für sich zu gewinnen. Neben Trendprodukten und bewährten Dienstleistungen wartet auch die ein oder andere Innovation darauf begutachtet und getestet zu werden. Die anwesenden Unternehmen wissen nämlich genau was ihre Abnehmer wünschen: alles, was den Kunden am Ende glücklich macht! Für die Frage, wie sich das ideale Angebot für den Endkunden gestaltet, stehen die Repräsentanten vor Ort gerne detailliert Rede und Antwort.Das Programm gestaltet sich abermals vielfältig und bietet auch das ein oder andere „Special“! So zum Beispiel die Nail Noblesse Meisterschaften (Organisatorin: Terri Malon). Hierbei handelt es sich um die größte internationale Nail Art- und Nail Designmeisterschaft in Deutschland, bei der sich über 100 Teilnehmer aus mehr als 15 Nationen einer international renommierten Jury stellen.Friseurmeister, Visagist und Make Up Artist Michael Müller wird die Gäste nicht das Gruseln lehren - im Gegenteil: Mit seiner Hairstyling-, Bodypainting-, Masken- und Modenshow wird der „Monstermacher“ dem Publikum am Sonntag zeigen, was Make-up-Artisten zu kreieren und zu stylen im Stande sind. So schön können Monster und Fantasiegestalten sein! Wenn man der Kreativität freien Lauf lässt entsteht eine unverwechselbare Farben-, Formen- und Stylingvielfalt. Auch wird er im Rahmen eines Workshops sein Wissen i.S. „Hairstyling mit White Sands“ weitergeben. Nähere Informationen werden zeitnah auf Facebook veröffentlicht.Der Anbieter Glam Lashes entführt in seine ganz besondere „Wimpernwelt“, gekoppelt mit den Meisterschaften im Bereich Wimpernverlängerung und tiefergreifenden Vorträgen zu unterschiedlichen Techniken. Für den ganz individuellen Haarschnitt sorgt Meisterfriseur und Entertainer Maleeq (MALEEQS HAIRLOUNGE) mit „The world of Oz (Die Welt von Oz)“.Im Rahmen des Wettbewerbs "Schminktalent gesucht" stellt Visagistin Lili Lindemann unter dem Thema „Night-Live Glamour“ die Kandidaten vor, die bereits in die Endausscheidung gekommen sind. Vor Ort werden diese noch einmal anhand eines Models ihren Vorschlag nachschminken. Die Gewinner werden ebenfalls vor Ort verkündet (Bewerbungen werden noch unter www.beauty-consulting.com entgegen genommen). Weitere gesonderte Aktivitäten und Präsentationen werden zeitnah zur Messe angekündigt.Fachleute/Profis aus Nah und Fern werden die Beauty Live sicherlich in ihr festes Repertoire aufnehmen. Kontaktpflege wird hier groß geschrieben. Überzeugen davon darf sich an den besagten Messetagen jeder Fachbesucher, der eine Eintrittskarte hat. Diese kann über die Homepage www.messekalkar.de bis zum ersten Messetag selbst bestellt werden. Bei Vorlage der Karte in Kombination mit dem Gewerbeschein oder dem Handelsregister-Nachweis an der Kasse wird freier Eintritt gewährt. Wer dann noch keine besitzt, kann diese am Messetag selbst an der Kasse gegen seinen Branchennachweis (ebenfalls gratis) erlangen.Samstag, 19. November 2016: 10.00 - 18.00 UhrSonntag, 20. November 2016: 10.00 - 18.00 UhrMesse- und Kongresszentrum Kalkar (Messehallen)-auf dem Gelände des Wunderland Kalkar-Griether Str. 110-12047546 Kalkar