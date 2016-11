Magie mit einer Prise Glitter und Glamour - elfenhafte Weihnachts- und knallbonbongute Silvesterarrangements

Ein wie von Elfenhand kreierteswartetgemäß demauf große und kleine Gäste. Sowohl diewie auch dieversprechenMagie mit einer Prise Glitter und Glamour für Aufenthalte mit Familie und Freunden. Nach einem stimmungsvollen Empfang mit Drehorgel und Live-Musik an bestimmten Tagen geht es auf große Winter-Wunderland-Entdeckungsreise durch das Animationsprogramm (unter Vorbehalt). Ob nun High Tea nach englischem Vorbild, ein Treffen mit dem Weihnachtsmann, Lebkuchen-Verzieren und Bastel-Workshops für die Kleinen oder eine erlebnisreiche Bustour mit dem Geschäftsführer Han Groot-Obbink - hier hat jeder Tag etwas anderes zu bieten. Während der Nachwuchs gut behütet vom Animationsteam im Kidz-Kino verweilt, dürfen die Großen eine Weinprobe machen, vielleicht geht es aber auch gemeinsam in Kernie´s Familienpark. Dort kitzeln einige Attraktionen die Abenteuerlust, urige Buden warten mit duftendem Kakao und Glühwein. Wer mag kann sich zum Lagerfeuer hinzugesellen oder Stangenbrot backen uvm.Park vom 25. bis 30. Dezember täglich für alle Besucher (nicht nur für Hausgäste) von jeweils 13.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt an der Kasse beträgt 9,50 € p.P. (ab 4 Jahre), Onlinetickets sind bereits für 7,50 € p.P. buchbar. Warme und herzhafte Speisen sowie Getränke müssen separat erworben werden.Eine „Christmas Show“ in der Eventhalle bietet an mehreren Tagen Spaß und Staunen für Jung und Alt. Zauberkünstler Cito Pilini und Christmas Queen Bo Shannon führen durch Stunden voller Kunststücke, Musik und allerhand mehr mit zahlreichen Mitwirkenden - und das alles vor dem Hintergrund eines wunderbaren Deko-Schlosses in magischer Atmosphäre. Ebenso abwechslungsreich wird die „Weihnachts Gala Show“ im Buffet-Restaurant mit u.a. Gospel-Chor am 1. Weihnachtstag und Saxofonist Michael Shalton am 2. Weihnachtstag. Hier sind funkelnde Momente vorprogrammiert - und sicherlich auch die ein oder andere Überraschung!Sowohl diebieten darüber hinaus den gewohnt umfassenden Komfort des All-inklusiv-light-Prinzips. Ein vorzügliches Buffetangebot (alternativ ein Menü im Steakhouse gegen Aufpreis), die Nutzung sieben verschiedener Bars in der Kneipenstraße, Sport und Animation sowie leckere Snacks und Kaffee und Kuchen ergänzen das Angebot in idealer Weise.Wer gerne bruncht sollte sich übrigens den ersten und zweiten Weihnachtstag im Kalender notieren! An diesen beiden Tagen wird es im Rahmen desim beliebten Hotel-, Businessund Freizeitpark richtig „lecker“.Kaum sind die Weihnachtstage vorüber, steht auch schon der Jahresumschwung vor der Tür. Im Wunderland Kalkar wird er genau so gefeiert, wie es sich gehört: nämlich mit ordentlich viel Glamour! Den Weg hierzu bereiten die. Diese beinhalten auch die stilechte Fahrt bis zur Eventhalle in einer Stretch-Limousine. Dasfordert auf zur Maskerade - ob einige Gäste nach dem Gang über den roten Teppich irgendwann den Blick auf ihr wahres Antlitz preisgeben? Wer ist die Dame mit der venezianischen Maske dort drüben am Tresen? Der exzentrische Baron ist schon Feuer und Flamme.An diesem Abend werden Lady Gaga-, Tom Jones- und Helene Fischer-Imitatoren das Publikum aufmischen. Neben den „Weltstars auf der Bühne“ wird auch die Top-Band Royal Flash ordentlich rocken bis um 0.00 Uhr ein Feuerwerk den Himmel farbenprächtig über dem Wunderland erhellt. Ein Ende ist erst gegen 3.00 Uhr in der Früh in Sicht.Je nach Geschmack hat jedes Arrangement etwas anderes zu bieten:, mit Dinner-Buffet oder mit Steakhouse… Getränke und Häppchen sind gemäß dem All-in-light-Prinzip jedenfalls immer enthalten (und, ähnlich einem Knallbonbon, natürlich auch die ein oder andere Überraschung). Zur Stärkung wartetauf all jene, die fröhlich Richtung 2017 durchstarten wollen.Weitere Informationen zu den Buchungsmöglichkeiten gibt es unter Tel. 02824/9100 oder auf www.wunderlandkalkar.eu