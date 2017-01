Gastro_Tek 2017 punktete mit Genuss-Marktplatz

Hier begrüßen sich Austeller und Gäste jedes Jahr mit Handschlag in vertrauter Atmosphäre: Auf der Gastro_Tek 2017 war auch dieses Mal wieder alles stimmig. Bereits seit vielen Jahren im Messe- und Kongresszentrum Kalkar beheimatet, konnte die Gastronomie- und Hotellerie-Fachmesse erneut mit Qualität, Frische und viel Charme bei Neu- und Stammpublikum in einer gutbesuchten Halle punkten.



Besonders ins Auge fiel neben dem überdimensionalen Heißluftballon mit Logo der Firma Lausitzer/Porter der riesige Genuss-Marktplatz in der Mitte der 6.000 m² großen Messehalle. Zum gemütlichen Test-Schmaus- und Trunk luden u.a. die Firma Las Fritas (die ihre Pommes frites & Co. frisch zubereitet aus einem Oldie-Metall-Food-Truck reichte), ein auf Alt gemachtes Bier-Mobil/ein Wein-Mobil von eventbar.nl sowie die Firma Grolsch mit kühlem Bier. Hier bot sich dem Gast genau das, was einen wesentlichen Teil der Branche ausmacht - nämlich das Erlebnis zum Geschmack beziehungsweise Produkt. Doch nahmen an diesem Knotenpunkt nicht nur die Fachbesucher, wie Betreiber von Gaststätten und Restaurants oder gar Hotelbesitzer Platz… schnell entstand ein Netzwerkknoten zwischen Austeller und Kunde. Schließlich berät und verhandelt es sich bei etwas Gutem für den Gaumen viel entspannter!



Ob Sanitäranlagen, Badequipment, Klappmöbel, Freizeitspiele, Tiefkühlwaren oder Live-Cooking - das Angebot kam enorm vielseitig daher. Ebenso wie der Messeauftritt der Firma De Jong Disposables B.V. aus Tynaarlo. Diese präsentierte sich gleich in vier Sparten: Toykids DE und NL sowie Einweg-Speisebehälter und Einweg-Teebecher. “Wir sind jedes Jahr hier“, so Manager Albert P. Post. „Hier treffen wir neben niederländischen Interessenten viele deutsche Kunden, die für uns ebenfalls enorm wichtig sind. Wir machen jedes Jahr gute Geschäfte und können dauerhafte Beziehungen aufbauen. Für uns ist die Gastro_Tek unverzichtbar.“



Ähnlich äußerte sich IT-Consultant Sascha Wrobel von der Telefonbau Schneider GmbH & Co. KG aus Erkrath. „Hier entwickeln sich Synergien. Das gemeinschaftliche Kundenklientel aller Sparten der Branche schafft viele Schnittmengen. Der Weg von der Gastronomie zur Hotellerie (dort sind wir zumeist tätig) ist nicht weit und mit unseren Produkten können wir beide Bereiche bedienen. Wir würden gerne wiederkommen.“



Neugierig ins Auge gefasst wurden auch Trends und Innovationen. Perfekt für die Firma Hakvoort Professional aus Venlo, die eine, von der Firma Moduline erworbene, absolute Neuheit präsentierte: den Cryogen Freezer! Executive Chief Paul O´Neill führte den Schockgefrierer auf Gasbasis vor und überzeugte mit staunenswerten Ergebnissen. „Das Gerät kann Lebensmittel im Nu auf minus 85 bis minus 120 Grad herunterkühlen. Der Clou im Vergleich zu ähnlichen Geräten mit Kompressor: Werden Thunfisch, Lachs, Sushi, Gelee, Schokoladenmousse und Co. wieder auf normale Zimmertemperatur gebracht, so bilden sich keine Kristalle beim Auftauen. Die Masse nimmt nicht ab, Feuchtigkeitsrückstände sind nicht zu finden. Niemand sieht oder schmeckt den Unterschied, ob das Produkt nun tiefgefroren war oder nicht.“ Für den Meisterkoch steht fest „In den nächsten Jahren wird sich viel im Hotel- und Gastronomiebereich verändern. Die Leute müssen bereit sein Neues anzunehmen. Die Bereitschaft dazu zeichnet sich hier auf der Gastro_Tek bereits mit großem Interesse ab.“



Aussteller und Besucher waren sich somit einig: Sie empfanden die Gastro_Tek als abwechslungsreich, unterhaltsam, praktisch wie auch köstlich… und brachten dies gleich mit zahlreichen Terminabsprachen und Folgebuchungen für 2018 am 22. und 23. Januar zum Ausdruck.

