An diesem Ort wird Sammlerleidenschaft entfacht

Rumlaufen, den Blick schweifen lassen und … zugreifen! Im Wunderland Kalkar muss niemand nur in Träumen schwelgen, hier werden Schatzsucher- und auch Schnäppchenjägerträume wahr - und so einige Sammlerleidenschaften entfacht! Wenn der XXL-Trödelmarkt „die floh“ den beliebten Hotel-, Business- und Freizeitpark am Sonntag, den 18. Dezember erneut in ein Stöberparadies verwandelt dürften so einige Gäste glücklich die Messehalle verlassen. Erneut kommen dann nämlich wieder unzählige Aussteller zusammen und verkaufen auf ca. 6.000 m² Raritäten, Kostbarkeiten und einiges mehr.Das Angebot ist, wie immer, bunt und vielseitig: Edeltrödel, Second Hand-Ware, Weihnachtliches, Dekoartikel, antiker Schmuck, Bücher, Schallplatten, CD´s, Kunsthandwerk, Gemälde, Porzellan, Glasartikel, Modelleisenbahnen, Kuscheltiere, Spielzeug und vieles mehr werden von 11.00 bis 17.00 Uhr (Einlass 10.00 Uhr) feil geboten.Für das leibliche Wohl ist natürlich wieder gesorgt, denn wer stöbert muss auch gut gestärkt unterwegs sein. Speisen und Getränke können vor Ort erworben werden. Der Nachwuchs darf sich zwischen 11.00 und 14.00 Uhr auf den Weihnachtsmann freuen. Er bringt Süßigkeiten mit und sorgt vielleicht noch für die ein oder andere Überraschung.Aussteller-Anmeldungen und Informationen unter: Markt- und Werbebüro Rainer M. Vogt (Tel. 0281/89151) und im Internet auf www.diefloh.de oder www.messekalkar.de Sonntag, 18. Dezember 2016von 11.00 bis 17.00 Uhr (Einlass ab 10.00 Uhr)Erwachsene 2,00 €Kinder bis 12 Jahre Eintritt freiMesse Kalkar (im Wunderland Kalkar, Eingang über linken Parkplatz)Griether Str. 110-12047546 Kalkar