Wechsel an W&W-Spitze im Januar

Die Wachablösung steht im Zeichen eines Generationswechsels. Nähere Informationen wurden dazu im Dezember 2015 veröffentlicht: http://www.ww-ag.com/de/artikel_211776.html . Dem Vorstand der W&W AG gehören ab dem 1.1.2017 neben Junker weiterhin Dr. Michael Gutjahr (Finanzen/Personal) und Jens Wieland (Operations/IT) an. Im Management Board der W&W-Gruppe sind zudem die Geschäftsfeldleiter Bernd Hertweck (BausparBank) und Norbert Heinen (Versicherungen) vertreten.Die W&W-Gruppe hat auch das Jahr 2016 erfolgreich gemeistert. So wurden in den ersten neun Monaten 2016 weitere Zuwächse im Neugeschäft eingefahren, wie Mitte November berichtet. Im Bausparen gelang sogar ein Wachstum gegen den Trend. Für das Gesamtjahr wird ein Konzernergebnis von über 220 Millionen Euro erwartet. Der Geschäftsbericht für 2016 wird am 31.3.2017 veröffentlicht.