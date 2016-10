WINEA PLUS von WINI Das Plus an Gestaltung und Kommunikation im Büro









Mit WINEA PLUS stellt WINI Büromöbel auf der Orgatec 2016 ein neues Einrichtungssystem vor, mit dem sich zeitgemäße Lösungen für kommunikative Treffpunkte im Büro gestalten lassen.



Geradlinig, modular, kommunikativ: Mit WINEA PLUS hat der Berliner Designer Michael Hilgers für WINI ein neues Einrichtungssystem entwickelt, das den Austausch und das Miteinander im Büro fördert. Die neue Möbelserie – bestehend aus Tischen und Bänken im klassischen U-Profil – schafft den geeigneten Platz für geplante und spontane Besprechungen oder die temporäre Arbeit im Stehen oder Sitzen.



Kommunikationsinsel nach Maß



Ob in Mittelzonen, Besprechungsräumen, in der Caféteria, der Lounge, in Wartebereichen oder auch in Sozialräumen: WINEA PLUS ist der kommunikative Treffpunkt im Büro – inklusive intelligenter Elektrifizierung für den schnellen Zugang zum Strom- und Netzanschluss.

Neben elektrifizierbaren Tischen in Sitz- und Stehhöhe (74 /110 cm) umfasst das Programm auch stabile Sitzbänke mit 50 cm Höhe. Dank variabler Breiten von 80 bis 240 cm und drei wählbaren Tiefen (45/60/80 cm) ermöglicht WINEA PLUS dabei eine Einrichtung nach Maß. Freistehende Lösungen sind dabei ebenso möglich wie wandgebundene Elemente oder variantenreiche Lösungen mit Schrankanbindung. Optional ebenso erhältlich: ein Aufsatzelement mit integriertem Staufach für zusätzliche Ablagefläche unter der Tischplatte.



Filigranes Design mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten



Trotz filigraner Optik durch eine 13 mm-Verblendung überzeugt WINEA PLUS mit maximaler Tragkraft und Standfestigkeit. Gestaltendes Element des Systems ist die innenlaufende, abnehmbare Stoffbespannung, hinter der sich neben der verstärkenden Stahltraverse auch der Kabelkanal für die horizontal und vertikal verlaufende Elektrifizierung verbirgt.

Dank großer Stoffauswahl aus der CAMIRA-Kollektion lassen sich mit der Stoffummantelung zugleich gezielte Farb- und Designakzente im Objekt setzen. Zur individuellen Gestaltung von WINEA PLUS stehen zudem alle Dekore aus dem WINI-Farbspektrum zur Auswahl.



WINI auf der Orgatec vom 25. bis 29. Oktober 2016:

Halle 9.1 - Stand B 048/C049

Über die WINI Büromöbel Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Hochwertig, funktional und eigenständig im Design: Als mittelständisches Familienunternehmen mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Holzbearbeitung fertigt WINI Büromöbel für den gehobenen Anspruch. Mit maßgeschneiderten Einrichtungslösungen, einem umfangreichen Produktangebot sowie serviceorientierten, verlässlichen Dienstleistungen zählt das Unternehmen heute zu den Top 10 der deutschen Büroeinrichter. Ein hoher Qualitätsanspruch, motivierte Mitarbeiter und das permanente Bestreben, Kunden und Fachhandelspartnern aufmerksam zuzuhören, sind dabei der Garant für den konstanten Markterfolg von WINI.



Für die WINI Produktentwicklung hat der Systemgedanke oberste Priorität. Flexibel ausbau- und kombinierbar lassen sich die Büromöbel von WINI jederzeit an veränderte Arbeitsabläufe anpassen und werden damit selbst höchsten Anforderungen an eine nachhaltige, langlebige Einrichtung gerecht. Neben maximaler Funktionalität zählt stets eine hohe gestalterische und ökologische Qualität zu den charakteristischen Merkmalen aller WINI Produkte. Die hohe Produktqualität und die beständige Innovationskraft des Unternehmens wird heute belegt durch zahlreiche nationale und internationale Designpreise (iF, red dot, PLUS X, German Design Award u.a.) sowie die Auszeichnung unserer Produktserien mit dem „Quality Office“-Gütesiegel.



Ob Open Space Office, Zellenbüros, Kombi- oder Teambüro: Das WINI Produktportfolio vereint innovative Lösungen für eine zeitgemäße Objekteinrichtung – angefangen bei modularen Tischsystemen für Workbench-Lösungen, Einzel-, Projekt- und Teamarbeitsplätze über hochabsorbierende Akustiksysteme sowie stationäre und mobile Stauraumlösungen bis hin zu repräsentativen Konferenz- und Empfangseinrichtungen. Dabei dienen die Serien-Möbelsysteme zugleich als Baukasten für kreative Produktideen: Aus ihnen entwickelt und fertigt WINI auch ganz speziell auf die Anforderungen seiner Kunden abgestimmte Einrichtungslösungen.

