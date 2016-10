SLIM von WINI

Auf der Orgatec 2016 in Köln stellt WINI Büromöbel eine neue Generation von multifunktionalen Schreibtischcontainern vor, die noch mehr Gestaltungsspielraum bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen bieten.



Die vom Berliner Designer Michael Hilgers entworfenen Schmalcontainer halten persönlichen Stauraum direkt am Arbeitsplatz bereit und ersetzen dabei sogar das seitliche Tischgestell. Die neuen SLIM Container sind in zwei Breiten (20/30 cm), drei Höhen (74/85/110 cm) sowie drei Tiefen (60/80/90 cm) erhältlich und lassen sich nach Wunsch ganz individuell mit Schubfächern in Ordnerhöhe, Türen, Schließfächern, offenen Regalfächern oder auch Blumenaufsätzen ausstatten. Dank des modularen Systemkonzeptes mit Aufbauten bis 110 cm bieten die „schlanken“ WINI-Container eine platzsparende Alternative zum Rollcontainer und Apothekerschrank und gewährleisten je nach Konfiguration zugleich eine optimale seitliche Abschirmung am Arbeitsplatz.



Kombination aus Stauraum, Tischgestell und Steharbeitsplatz



Gleichzeitig ist die neue modulare Container-Generation von WINI die flächeneffiziente, multifunktionale Kombination aus elektrifizierbarem, arbeitsplatznahem Stauraum, Tischgestell und Steharbeitsplatz: Je nach Anforderung und Raumangebot kann SLIM neben oder zwischen Arbeitsplätze gestellt werden. Für eine flächeneffiziente Einrichtungslösung lassen sich die Stauraumelemente direkt an die Arbeitsplatte anbinden, so dass das seitliche Tischgestell komplett entfällt. Mit zwei unterschiedlichen Beinanbindungen ermöglichen die SLIM Container neben starren Tischkonfigurationen in 74 cm Höhe auch die Gestaltung von ergonomischen Arbeitsplätzen mit einer Höheneinstellung von 72 bis 85 cm – als Einzelarbeitsplatz oder als verkettete Reihenaufstellung. Für die gesundheitsfördernde Arbeit im Stehen können Aufsatzregale mit einem zusätzlichen Schwenkboden ausgestattet werden, der bei Bedarf herumgedreht wird und im Handumdrehen eine kleine Arbeitsfläche auf 110 cm Stehhöhe bietet.



Intelligente Technikintegration und optimale Arbeitsplatzorganisation



Weiterhin ermöglicht der neue SLIM eine intelligente Elektrifizierung und Technikintegration: Über die abnehmbare Rückwand können die Kabel problemlos vom Bodentank in den Containerkorpus gezogen werden. Neben verschiedenen Steckdoseneinheiten mit Strom-, USB- und Netzwerkanschlüssen lassen sich auch Induktionsfelder mit praktischer Lademöglichkeit für Smartphones und Tablets in die Stauraumelemente integrieren – zugunsten einer optimalen Medien- und Technikanbindung. Für eine individuelle Arbeitsplatzorganisation können die Ordner-Schubfächer zudem im Inneren mit Ablageschalen oder Magnethaltern bestückt werden.

Mit der neuen Container-Generation bietet WINI künftig noch mehr Gestaltungsspielraum bei der Arbeitsplatzeinrichtung: ein multifunktionales Stauraumkonzept mit Mehrwert.



WINI auf der Orgatec vom 25. bis 29. Oktober 2016:

Halle 9.1 - Stand B 048/C049

Über die WINI Büromöbel Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Hochwertig, funktional und eigenständig im Design: Als mittelständisches Familienunternehmen mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Holzbearbeitung fertigt WINI Büromöbel für den gehobenen Anspruch. Mit maßgeschneiderten Einrichtungslösungen, einem umfangreichen Produktangebot sowie serviceorientierten, verlässlichen Dienstleistungen zählt das Unternehmen heute zu den Top 10 der deutschen Büroeinrichter. Ein hoher Qualitätsanspruch, motivierte Mitarbeiter und das permanente Bestreben, Kunden und Fachhandelspartnern aufmerksam zuzuhören, sind dabei der Garant für den konstanten Markterfolg von WINI.



Für die WINI Produktentwicklung hat der Systemgedanke oberste Priorität. Flexibel ausbau- und kombinierbar lassen sich die Büromöbel von WINI jederzeit an veränderte Arbeitsabläufe anpassen und werden damit selbst höchsten Anforderungen an eine nachhaltige, langlebige Einrichtung gerecht. Neben maximaler Funktionalität zählt stets eine hohe gestalterische und ökologische Qualität zu den charakteristischen Merkmalen aller WINI Produkte. Die hohe Produktqualität und die beständige Innovationskraft des Unternehmens wird heute belegt durch zahlreiche nationale und internationale Designpreise (iF, red dot, PLUS X, German Design Award u.a.) sowie die Auszeichnung unserer Produktserien mit dem "Quality Office"-Gütesiegel.



Ob Open Space Office, Zellenbüros, Kombi- oder Teambüro: Das WINI Produktportfolio vereint innovative Lösungen für eine zeitgemäße Objekteinrichtung - angefangen bei modularen Tischsystemen für Workbench-Lösungen, Einzel-, Projekt- und Teamarbeitsplätze über hochabsorbierende Akustiksysteme sowie stationäre und mobile Stauraumlösungen bis hin zu repräsentativen Konferenz- und Empfangseinrichtungen. Dabei dienen die Serien-Möbelsysteme zugleich als Baukasten für kreative Produktideen: Aus ihnen entwickelt und fertigt WINI auch ganz speziell auf die Anforderungen seiner Kunden abgestimmte Einrichtungslösungen.

