Gleich zwei neue Designauszeichnungen für WINI Büromöbel. Das Paneel- und Stellwandsystem WINEA X und die MyBox aus der WINEA TOOLZ-Serie sind von der Jury des German Design Award 2017 – dem internationalen Premiumpreis des Rats für Formgebung – mit der „Special Mention“ in der Kategorie „Office Furniture“ ausgezeichnet worden.



Mit dem Paneelsystem WINEA X hat WINI in diesem Jahr eine kreative Gestaltungslösung für akustisch wirksamen Sichtschutz auf den Markt gebracht, die viel Leichtigkeit und wohnliches Ambiente ins Büro. Die nur

35 mm starken Paneel-Elemente bestehen aus stoffummantelten Trägerplatten, die mit charakteristischen X-Verbindern schnell, einfach und im flexiblen Winkel miteinander verkettet und kombiniert werden können. Mit verschiedenen Breiten und Höhen sowie einer großen Auswahl an Stoffen und Farben bietet WINEA X dabei zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten. Das modulare System umfasst neben frei stehenden Stellwandpaneelen auch Tisch- und Aufsatzpaneele sowie frei hängende Sichtpaneele.



Die WINEA TOOLZ MyBox von WINI ist die kompakte Aufbewahrungslösung für alle persönlichen Gegenstände im Büro – egal, ob Schlüssel, Portemonnaie, Smartphone, Tablet, Papiere, Taschen, Kleidung oder anderes. Die kleinen, auf Wunsch abschließbaren Stahl-Schubfächer werden direkt unter die Schreibtischplatte montiert und können flexibel miteinander kombiniert werden. Ergänzt wird die MyBox-Serie durch textile Hängeablagen. Sie nehmen Aktenordner, größere Taschen, Fahrradhelm o. ä. auf und werden einfach unter die MyBox-Schubfächer adaptiert. Dank hoher Modularität und der Möglichkeit zur Erweiterung bietet die WINEA TOOLZ MyBox-Serie individuellen Stauraum nach Maß und eine raumsparende Alternative zum volumigen Schreibtisch-Rollcontainer.



Beide Produkte wurden vom Kasseler Designer Uwe Sommerlade gestaltet und erweitern seit 2016 das WINI Produktportfolio. Nach der Auszeichnung mit dem German Design Award Special Mention 2014 für das Tischsystem WINEA PRO und dem German Design Award Special Mention 2015 für den Schiebetürschrank WINEA MAXX SLIDE sind die aktuellen Designpreise für WINEA X und die WINEA TOOLZ MyBox inzwischen die dritte und vierte Würdigung des WINI-Produktdesigns durch den Rat für Formgebung.



Der German Design Award wird vom Rat für Formgebung verliehen und zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Designbranche. In insgesamt zehn Kategorien des Produktdesigns kürt die international besetzte Jury aus Design-Experten unterschiedlicher Fachrichtungen jeweils einen Gold-Preisträger und vergibt zehn Winner-Auszeichnungen. Mit der Special Mention-Auszeichnung würdigt der Rat für Formgebung darüber hinaus die Arbeiten von Unternehmen und Gestaltern, deren Design besonders gelungene Teilaspekte oder Lösungen aufweist. Die Preisverleihung findet im Februar 2017 im Rahmen der internationalen Messe Ambiente in Frankfurt am Main statt.

Über die WINI Büromöbel Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Hochwertig, funktional und eigenständig im Design: Als mittelständisches Familienunternehmen mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Holzbearbeitung fertigt WINI Büromöbel für den gehobenen Anspruch. Mit maßgeschneiderten Einrichtungslösungen, einem umfangreichen Produktangebot sowie serviceorientierten, verlässlichen Dienstleistungen zählt das Unternehmen heute zu den Top 10 der deutschen Büroeinrichter. Ein hoher Qualitätsanspruch, motivierte Mitarbeiter und das permanente Bestreben, Kunden und Fachhandelspartnern aufmerksam zuzuhören, sind dabei der Garant für den konstanten Markterfolg von WINI.



Für die WINI Produktentwicklung hat der Systemgedanke oberste Priorität. Flexibel ausbau- und kombinierbar lassen sich die Büromöbel von WINI jederzeit an veränderte Arbeitsabläufe anpassen und werden damit selbst höchsten Anforderungen an eine nachhaltige, langlebige Einrichtung gerecht. Neben maximaler Funktionalität zählt stets eine hohe gestalterische und ökologische Qualität zu den charakteristischen Merkmalen aller WINI Produkte. Die hohe Produktqualität und die beständige Innovationskraft des Unternehmens wird heute belegt durch zahlreiche nationale und internationale Designpreise (iF, red dot, PLUS X, German Design Award u.a.) sowie die Auszeichnung unserer Produktserien mit dem "Quality Office"-Gütesiegel.



Ob Open Space Office, Zellenbüros, Kombi- oder Teambüro: Das WINI Produktportfolio vereint innovative Lösungen für eine zeitgemäße Objekteinrichtung - angefangen bei modularen Tischsystemen für Workbench-Lösungen, Einzel-, Projekt- und Teamarbeitsplätze über hochabsorbierende Akustiksysteme sowie stationäre und mobile Stauraumlösungen bis hin zu repräsentativen Konferenz- und Empfangseinrichtungen. Dabei dienen die Serien-Möbelsysteme zugleich als Baukasten für kreative Produktideen: Aus ihnen entwickelt und fertigt WINI auch ganz speziell auf die Anforderungen seiner Kunden abgestimmte Einrichtungslösungen.

