Zwischen Narzissten, Psychopathen und Wadenbeißern: Wie kommuniziere ich erfolgreich auf Augenhöhe?

Der männliche Charakter ist für das Berufsleben wie geschaffen: Sachlich, nüchtern, ergebnisorientiert, ehrgeizig und zielstrebig. Doch es gibt auch das andere Extrem: Psychopathen, Narzissten, Wadenbeißer und deren unerfahrene Opfer.Neueste Untersuchungen gehen davon aus, dass Menschen mit psychopathischer oder narzisstischer Persönlichkeit drei- bis viermal so häufig in Chefsesseln sitzen als Menschen mit normaler Persönlichkeitsstruktur, soOrganisationspsychologe (univ.), Experte für strategische Kommunikation im Grenzbereich und Autor des Buchs „(ET: Mitte September) . Experten schätzen, dass etwa vier Prozent der Bevölkerung Narzissten sind und etwa ein bis zwei Prozent Psychopathen. Deren Anteil an Führungspositionen beträgt etwa sechs Prozent. Die Wissenschaftler vermuten daher,. Die genannten Zahlen sind nur sehr vorsichtige Schätzungen…Jeder setzt unbewusst einen bestimmten Kommunikationsstil ein. Mit diesem Stil gerät man jedoch an seine Grenzen,gar nicht "auf Augenhöhe" kommunizieren will, sondern. Werden wir auf diese Weise im Gespräch unerwartet angegriffen,und sindInsbesondere im Beruf können ungeeignete Kommunikationsstrategien oder eine gefühlte Hilflosigkeit im Umgang mit skrupellosen und machthungrigen "Wadenbeißern" von großem Nachteil sein.Das Sachbuch will wachrütteln: Es zeigt dem Leser anhand von vielen Beispielen und Dialogsituationen, dass und wie sich die Gesprächskultur gesellschaftlich und auch beruflich in den letzten Jahren "verschärft" hat. Es werden Mechanismen und Strukturen manipulativer Gesprächssituationen und Menschen aufgezeigt, und es werden die wissenschaftlichen Hintergründe unfairen Verhaltens offengelegt. Am Rande wird dabei auch auf Psychopathen eingegangen.Der Leser hat Gelegenheit, seinen eigenen Kommunikationsstil bewusst zu reflektieren, und bekommt Hinweise, woran er unfaire Partner erkennt. Er entwickeltin kritischen Situationen und bekommtan die Hand, um mit rücksichtslosen Menschen fertig zu werden.Daniel, Marc-StephanDie rhetorischen Spielregeln zum Überleben im HaifischbeckenMitte September 201619,99 Euro, 2016. 200 Seiten, Hardcover- Sachbuch -ISBN 978-3-527-50884-6 - Wiley-VCH, Weinheim