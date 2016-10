Visual Selling: Live-Visualisierung und Storytelling verbinden

Im Buch geht es - im Gegensatz zu vielen anderen Visualisierungsbüchern auf dem Markt - nicht um das Zeichnen oder das Denken mit dem Stift, sondern um das, die Kunden vom Nutzen eines Produktes überzeugen und emotional zum Abschluss bewegen. Es ist ein Buch über, welches die Kommunikation zwischen Kunde und Verkäufer auf eine neue Basis stellt. Es zeigt, wie einzwischen zwei Parteienund dank des Einsatzes von Internettechnologienfunktioniert. Zudem hilft es dabei, den Vertrieb komplexer Lösungen neu zu denken.Der Leser lernt:- das tatsächliche Kundenproblem anhand zahlreicher Übungsaufgaben und Beispiele zu erarbeiten.- seine Lösung mit wenigen Strichen in einer visuellen Geschichte darzustellen.- wie Digitalisierung ihm hilft, die operativen Kosten zu senken und Zeit einzusparen.Außerdem wird das klassische Medium Buch mit dem Internet gekoppelt. Die Autoren treten in direkten Kontakt mit dem Leser über ihre. So wird es die Möglichkeit geben, sich mit anderen Lesern und den Autoren auszutauschen, vertiefende Materialien herunterzuladen und wirklich nachhaltige Veränderung auch nach dem Lesen zu erzielen.1. Auflage Ende Oktober 2016224 Seiten, SoftcoverISBN: 978-3-527-50885-3Wiley-VCH, Weinheim