Wo die Deutschen am liebsten Weihnachten feiern

Ganz traditionell zuhause unterm Weihnachtsbaum mit Gans und Geschenken, im Bikini auf den Malediven oder in einer Berghütte in den Alpen mit viel Schnee? Wo würden die Deutschen Weihnachten feiern, wenn sie im Eurojackpot gewinnen? Bei der Frage nach der Traum-Location fürs Fest ist Deutschland zwiegespalten. Das ergab eine GfK-Umfrage im Auftrag von WestLotto.



„Während die eine Hälfte der Befragten auch nach einem Millionengewinn Weihnachten in den eigenen vier Wänden verbringen würde, würde die andere Hälfte der Deutschen am liebsten schnell die Koffer packen und nichts wie weg", sagt Axel Weber, Sprecher von WestLotto. Dabei ziehen mehr Menschen eine Berghütte in den schneebedeckten Alpen einem Luxus-Resort auf den Malediven vor.



Familie oder Fernweh?



Lieber Schnee als Sonne: Mehr als jeder Siebte würde die Feiertage am liebsten in den Bergen verbringen, wenn er es sich leisten könnte (13,5 Prozent). Besonders große Sehnsucht nach dem Alpenpanorama haben Menschen aus Baden-Württemberg. Im Süden könnte sich fast jeder Fünfte vorstellen, Weihnachten hoch oben in einer Berghütte zu feiern (19,2 Prozent).



Weihnachten unter Palmen



Jeder Zehnte würde Weihnachten unter Palmen verbringen (10,1 Prozent), wenn er einen Millionengewinn bei einer Lotterie abräumt. Frauen zieht es häufiger als Männer in die Sonne. Jede achte Frau würde gerne in einem Luxus-Resort auf den Malediven Bescherung feiern (12,4 Prozent). Männer sehnen sich offenbar nicht so sehr nach Wärme. Nur 7,9 Prozent würden sich gerne an Weihnachten in der Sonne aalen.



Nach Besinnlichkeit steht unter 20-Jährigen offenbar kaum der Sinn. Als frischgebackener Millionär würden 15 Prozent der 18- und 19-Jährigen Weihnachten in einem schicken Loft in New York City verbringen.



Singles würden auf große Fahrt gehen



Singles und ältere Menschen dagegen würden gerne über die Feiertage in See stechen. 14,2 Prozent der Rentner und 12 Prozent der Alleinlebenden würden ein 5-Sterne-Kreuzfahrtschiff dem Feiern in den eigenen vier Wänden vorziehen. Etwa doppelt so viele wie im Durchschnitt (6,9 Prozent). In Hessen dagegen leben nur wenig echte Seeleute. Hier würden gerade einmal 1,7 Prozent gerne Weihnachten auf einem Schiff verbringen. In NRW sind es 7,3 Prozent.



Eine kleine Auszeit von der Verwandtschaft scheinen vor allem Menschen aus größeren Familien zu brauchen. In Haushalten, in denen vier Personen oder mehr leben, würden weniger Menschen Weihnachten zuhause verbringen (48,2 Prozent) als in Haushalten mit drei Familienmitgliedern (56,1 Prozent).



NRWler wollen am liebsten alleine feiern



„Bekannte aus den benachbarten Bundesländern würden Lotteriegewinner aus NRW im Weihnachtsurlaub wohl kaum treffen. Da unterscheiden sich die Vorstellungen von einem gelungenen Fest deutlich", so WestLotto-Sprecher Axel Weber. Jeder 15. NRWler könnte sich gut vorstellen Weihnachten auf einer eigenen Karibik-Insel zu verbringen. In Niedersachsen (3 Prozent) und Rheinland-Pfalz (2,1 Prozent) sind es deutlich weniger. Ob die Einwohner des bevölkerungsdichtesten Bundesland einfach mal allein sein wollen?



Regionale Unterschiede



Besonders stark in die Ferne zieht es Menschen aus Thüringen. Dort würde nur etwa jeder Dritte nach einem Millionengewinn Weihnachten in den eigenen vier Wänden verbringen (37 Prozent). Ganz im Gegenteil zu Menschen aus Schleswig-Holstein: Hier feiern mit 64,1 Prozent die meisten am liebsten zuhause.



An Gewohntem festhalten: Das denken sich auch viele Hamburger. Nur 3,3 Prozent würde es nach einem Millionengewinn in die Sonne ziehen. Zum Vergleich: Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 10,1 Prozent. Oder liegt es einfach daran, dass die Hamburger schon in einer der Traumstädte Europas wohnen und deshalb gar nicht weg wollen? Laut einer forsa-Umfrage von WestLotto in diesem Jahr sind Hamburg und Barcelona die Städte, in denen die Deutschen im Falle eines Lotteriegewinns am liebsten ihren Zweitwohnsitz hätten. Mit rund 68 Millionen Euro, die bei der Ziehung am Freitag, den 16. Dezember, bei Eurojackpot warten, wäre das kein Problem.



Die Ergebnisse im Überblick:



Stellen Sie sich vor, Sie hätten mehrere Millionen bei der Lotterie Eurojackpot gewonnen. Wo würden Sie in diesem Jahr am liebsten Weihnachten feiern?



1. Zuhause mit meinen Liebsten 50,8 %



2. In einer Berghütte in den Alpen 13,5 %



3. In einem Luxus-Resort auf den Malediven 10,1 %



4. In einem Loft in New York City 8,5 %



5. Auf einem 5-Sterne-Kreuzfahrtschiff 6,9 %



6. Über den Wolken in einem Privatjet 6,0 %



7. Auf einer eigenen Karibik-Insel 5,7 %



Über die Studie: Die Umfragedaten wurden von der GfK SE bereitgestellt. An der Befragung nahmen 1.000 Personen teil. Die Daten wurden über einen Online-Fragebogen ermittelt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung (Alter 18+).

