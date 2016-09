Toi, toi, toi: Wie Sie Ihrem Glück diese Woche auf die Sprünge helfen

Nur noch ein Tag bis zur nächsten Ziehung der Lotterie Eurojackpot – und da geht es in dieser Woche um ganze 76 Millionen Euro – Zeit, Ihrem Glück etwas auf die Sprünge zu helfen. Auf Holz klopfen, den Glückscent in der Tasche haben oder einen Schornsteinfeger berühren – diese Glücksrituale und -bringer kennen Sie bestimmt, oder? Doch da geht noch mehr! Eurojackpot und das Marktforschungsunternehmen GfK sind den unterschiedlichen Glücksritualen auf den Grund gegangen und haben 1000 Deutsche zu ihren Glücksbringern befragt. Wie Sie als Glückspilz durch die nächsten Tage kommen, lesen Sie hier!• Starten Sie richtig in den Tag! Und zwar NICHT mit dem linken Bein, das bringt Unglück. Nach dem der Wecker klingelt also besonders darauf achten, welcher Fuß zuerst den Boden berührt.• Das riecht nach Glück! Für viele Deutsche gehören gut zu riechen und Glück zu haben zusammen. Also ab unter die Dusche und das Pech abwaschen. Wer kein persönliches Glücks-Duschgel besitzt, stibitzt sich einfach das vom Partner!• Die Kleidung macht’s! Ziehen Sie heute ihr Lieblingskleid oder Lieblingshemd an. Darin fühlen Sie sich besonders wohl und der Glückssträhne steht nichts mehr im Weg.• Ich packe meine Tasche und nehme mit ... einen Glücksbringer! Von Knopf über Kastanie bis Fischzahn – viele Deutsche setzen heute auf Talismane. Wenn Ihnen also auf dem Weg zur Arbeit heute eine Kastanie auf das Autodach fällt, gleich einstecken!• Bevor Sie das Haus verlassen, spucken Sie sich dreimal über die rechte Schulter. Im Theater ist dieses Ritual ein Klassiker und das Glück kommt von ganz alleine. Aber Vorsicht! Immer erst sichergehen, dass hinter Ihnen keiner steht – Sie wollen ja niemanden zum Pechvogel machen.• Süße Versuchung: Verzichten Sie zu Mittag auf den Besuch an der Salatbar und gönnen sich dafür lieber ein leckeres Stück Kuchen. Das hebt nicht nur das Wohlbefinden, sondern sorgt auch für die Extraportion Glück.• Außerdem gilt: Strikte Entsagung! Lassen Sie sich nicht von dem anderen Geschlecht ablenken... in dieser Woche gilt Ihre ganze Konzentration dem Generieren von Glück.• Geben Sie auf dem Heimweg einem Bedürftigen etwas Geld – laut den Lehren Buddhas sorgt das für gutes Karma und damit für mehr Glück!• Royale Angelegenheit! Wenn Sie nach Hause kommen und das Gefühl haben, dass bisher nichts geholfen hat, dann denken Sie einmal ganz fest an König Ludwig. Das bringt offenbar Glück. Ob es sich dabei um den Märchenkönig Ludwig II. von Bayern handelt oder den Sonnenkönig Ludwig XIV. ist nicht bekannt.• Ach, du liebes Kind! Geben Sie vor dem Schlafengehen Kindern und Partner einen Gute-Nacht-Kuss mehr als sonst. Am besten alle noch einmal ganz fest drücken – doppelt hält besser!Und wohin nun mit dem ganzen Glück? Wir hätten da schon eine Idee: Im Eurojackpot warten 76 Millionen Euro auf einen glücklichen Gewinner. Versuchen Sie Ihr Glück gleich hier: Mitspielen kann man bis kommenden Freitag, den 30. September 2016 in allen Lotto-Annahmestellen und unter www.eurojackpot.de . Dank Kastanie, Duschgel & Co. kann jetzt ja nichts mehr schiefgehen.