Als Rechtsanwalt bekannt und erfolgreich werden – aber wie?

Wie Ärzte betätigen sich auch Rechtsanwälte in einem Feld, in dem Vertrauen eine große Rolle spielt: Nur, wenn ein Klient dem Anwalt vertraut, kommt es zu einem Auftrag – also noch bevor der Anwalt die Möglichkeit hat, seine Kompetenz zu demonstrieren. Wie lässt sich dieser scheinbare Widerspruch auflösen?„Personal Branding ist für viele Branchen der Schlüssel zum Erfolg, auch für Anwälte“, erklärt der Personenmarketing-Experte Benjamin Schulz. „Denn nur, wenn sich ein Anwalt menschlich, offen und nahbar positioniert, weckt er durch seine Außendarstellung das nötige Vertrauen, damit sich Menschen in rechtlichen Dingen an ihn wenden.“Der Beauftragung eines Rechts- oder Fachanwalts geht meist eine Veränderung im Leben des Klienten voraus, zum Beispiel eine Kündigung, ein Unfall oder eine drohende Insolvenz. Der Betroffene sucht einen Menschen, der ihm zur Seite steht und dem er vertrauen kann, damit in seinem Leben möglichst bald wieder Normalität einkehrt. Schulz erklärt, wie sich ein Anwalt als dieser Mensch positioniert: „Fachkompetenz reicht in Zeiten stetig zunehmender Konkurrenz nicht mehr aus. Kompetent sind viele Anwälte – wer nur juristisches Know-how vorweisen kann, gibt dem Klienten keinen Grund, sich für ihn zu entscheiden. Nicht die Leistung eines Anwalts ist einzigartig, sondern seine Identität.“ Zusammen mit dem Team seiner Agentur werdewelt hilft Schulz Tag für Tag Menschen, diese Identität in eine Marketing- und Kommunikationsstrategie zu übersetzen.Davon profitieren auch Anwälte. Angenommen, ein potenzieller Klient ist auf der Suche nach juristischem Beistand: Wenn ihm bereits die Website des Rechtsanwalts den Eindruck eines offenen, menschlichen und nahbaren Menschen vermittelt, dann ist meist keine weitere Überzeugungsarbeit nötig. Und so wird aus dem potenziellen ein vollwertiger Klient – der den Anwalt bei entsprechend kompetenter Beratung und Vertretung natürlich gerne in seinem Bekanntenkreis weiterempfiehlt.Mehr zum Thema „Personal Branding für Anwälte“ finden Sie hier