ArtBike „Campagnolo Colorstorm”

ausschließlich Carbonteile verbaut

Wert ca. 50 000 Euro

Rahmen FR3SPRT Strada Carbonio Leggera

Gewicht ca. 1050 Gramm unlackiert

Gewicht ca. 1050 Gramm unlackiert Rahmengröße 56, fahrbar 175 bis 185 Körpergröße

zulässiges Fahrergewicht 120 kg

Schaltungsgruppe Campagnolo „Super Record”

Laufräder Campagnolo BORA

Bereifung Schwalbe Pro One

Idee besprechen Oktober/November 2015

Abstraktes Bild entwerfen und malen, Dez. 2015 / Jan. 2016

Reproduktion des Bildes auf Daten

Design auf ein Musterfahrrad

Teile zusammentragen: Campagnolo, Sattel, Rahmen und Lenker...

Vorarbeiten am Superbike

Kunstwerk übertragen auf Folie

Lackieren und Zusammenbau des Rades (Juni 2016)

Bereifung mit Schwalbe (Oktober 2016)

Fertigstellung / Finetuning / November 2016

erste Ausstellung:

BERND LUZ Retrospektive AbstraktPop seit November 2016

2016Bernd Luz gehört zu den wichtigsten zeitgenössischen PopArt-Künstlern. Seine Werke hängen in Museen im In- und Ausland. Im weltweit größten Automobilmuseum im nahen Mulhouse hat er seit Jahren eine Dauerausstellung. Im russischen Raum viele TV-Berichte. Wikipediaseiten über ihn gibt es nicht nur im deutschen, sondern auch im englischen und russischen Wikipedia. In den letzten beiden Jahren erschienen drei Kalender und zwei Kunstbücher von ihm.Diplom-Verwaltungswirt, arbeitet im Führungsstab des mit Marcel Ferraro Polizeipräsidiums in Tuttlingen. Baut Räder seit 5 Jahren, angefangen als Hobby, danach entstand die Eigenmarke ferraro custom bikes mit Label: FR3Sprt. Die Idee: individualisierte, hochwertige Fahrräder mit Designelementen nach Wunsch des Kunden.Das italienische Traditionsunternehmen Campagnolo ist wichtigster Hersteller von Fahrradtechnik. Bei 62 Tour de France seit dem 2. Weltkrieg gewannen 40x Fahrer mit „Material” von Campagnolo. Die restlichen 22 teilen sich 6 Hersteller auf, darunter Shimano.Der Markenname wird oft mit „Campa“ abgekürzt. Das Unternehmen wurde 1933 von Tullio Campagnolo gegründet und wird heute von dessen Sohn Valentino Campagnolo geführt.Campagnolo stellt derzeit ausschließlich hochwertigste Komponenten für Rennräder her. Auf dem Markt sind keine schöneren Schaltgruppen und Komponenten zu finden. Genau das Richtige für ein Artbike. Perfekte Technik in perfektem Design!Die Basis für das Campagnolo Super-Artbike ist das Kunstwerk „Orange Colorstorm” ein abstraktes Acrylbild auf Leinwand und misst 200 x 50 cm.Vincenco Campagnolo war von unserer Idee begeistert und sicherte uns bestes Material zu. Der Ausdruck „Superbike” kommt von ihm.Das Rad soll auf Ausstellungen gehen. Wunsch von Präsidenten Valentino Campagnolo: Es soll letztendlich im Headquarter von Campagnolo in Vicenca dauerhaft ausgestellt werden.