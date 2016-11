Die Deckenöffnung ist so klein, dass selbst eine Scherentreppe nicht mehr passt? Eine Leiter kann man noch anstellen, doch wie verschließt man das Loch in der Decke? Jetzt sorgen Wellhöfer Deckentüren für die fachgerechte Lösung.Marktstudien haben den Würzburger Bodentreppen-Spezialisten gezeigt, dass es Deckenöffnungen gibt, welche aus Platzmangel den Einsatz einer Scherentreppe nicht zulassen. Um trotzdem Zugang, oder zumindest Zugriff, auf den obenliegenden Raum zu erhalten, werden dann bauseitige Lösungen gebastelt, die selten zufrieden stellen.Wellhöfer Deckentüren schaffen Abhilfe. Dieses einbaufertige Bauelement gibt es für Deckenöffnungen von 30x30 cm bis 70x70 cm. Durch den aushängbaren Deckel bleibt die Durchgangsöffnung möglichst groß. Optionaler WärmeSchutz 3D bietet Sicherheit bei Blower-Door und beinhaltet ein Deckenanschluss-System für den luftdichten Einbau. Der weiße Deckel in Möbelqualität, eine umlaufende Hohlkammer-Dichtung und abgerundete Deckleisten auf Gehrung sind serienmäßig.Unter www.massbox.de gibt es, neben Bodentreppen, auch einen Produktkonfigurator für Deckentüren. Dort wird bei der Maßeingabe für die Deckenöffnung automatisch das Maß für die verbleibende lichte Durchgangsöffnung angezeigt. Die Wellhöfer Deckentüren sind über den qualifizierten Fachhandel erhältlich.