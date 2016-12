wdv-Gruppe spendet im Rahmen der Weihnachtsaktion "Spenden statt Geschenke" 10.000 Euro für gemeinnützige Zwecke

Die wdv-Gruppe aus Bad Homburg spendet im Rahmen der Weihnachtsaktion „Spenden statt Geschenke“ 2016 insgesamt 10.000 Euro an gemeinnützige Organisationen. 5.000 Euro gehen an die DKMS und jeweils 2.500 Euro an die Franziskustreff-Stiftung in Frankfurt am Main sowie das „Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz“ in Syke.



„Wir haben in diesem Jahr unsere zehnjährige Mitgliedschaft im Club der 1.000 mit der DKMS gefeiert. Da war es uns ein besonderes Anliegen, in diesem Jahr noch etwas mehr als die obligatorischen 1.000 Euro zu spenden“, sagt Dorothée Finé, Leiterin Unternehmenskommunikation bei der wdv-Gruppe. Mit den Spenden an die DKMS können 125 neue Registrierungen finanziert und damit 125 neue potenzielle Stammzellspender in die Knochenmarkspenderdatei aufgenommen werden. Ein weiterer Schritt im Kampf gegen Blutkrebs.



Der Franziskustreff bietet wohnungslosen und armen Mitmenschen in der Innenstadt von Frankfurt am Main an Werk- und Feiertagen ein Frühstück an. Täglich kommen bis zu 160 Gäste. Zusätzlich unterstützen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer die Besucher durch das Angebot einer Sozialberatung. „Als Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet möchten wir gern Projekte vor Ort unterstützen. Wir haben bereits gute Erfahrungen gemacht mit unseren Spenden an den Franziskustreff. Daher freuen wir uns, die Einrichtung auch in diesem Jahr unterstützen zu können“, führt Dorothée Finé aus.



Das „Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz“ in Syke bei Bremen nimmt Kinder sowie Jugendliche und junge Erwachsene mit tödlich verlaufenden Krankheiten auf, bei denen eine Heilung nach dem Stand der Medizin ausgeschlossen ist. Die Einrichtung bildet zusätzlich immer wieder ehrenamtliche Kinderhospizbegleiter aus, die Familien mit schwer kranken Kindern zu Hause beistehen können.













Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation mbH & Co. OHG

Die wdv-Gruppe ist als führender Corporate Publisher in Deutschland seit fast 70 Jahren erfolgreich am Markt vertreten. Neben einem umfassenden Printbereich, mit jährlichen periodischen Gesamtauflagen in Millionenhöhe, entwickeln wir mit unserer Interactive Unit bereits seit mehr als 20 Jahren erfolgreiche Lösungen im Bereich digitaler Corporate-Publishing-Medien. Mit einem Netzwerk von über 150 Fachredakteuren und Autoren setzen wir hochwertige zielgruppenund branchenspezifische Medien für die Kundenkommunikation u. a. in den Bereichen Altersvorsorge, Automobil, Finanzen, Gesundheit und Touristik um. Wir realisieren und publizieren kanalübergreifende Konzepte und Medien in allen Disziplinen der Kundenkommunikation: Print, Online, Mobile, Tablet, Bewegtbild, Social Media, begleitende Events, Dialog- und Direkt-Marketing.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers