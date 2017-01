Erfolgreiche WASGAU Spendenaktion für Tierheime

Tüte kaufen – Gutes tun: Zahlreiche Kunden beteiligten sich im November und Dezember an einem Spenden-Projekt der WASGAU Produktions & Handels AG zugunsten lokaler Tierheime. In den zehn Frischemärkten in Pirmasens (Arnulfstraße bzw. Husterhöhe), Lemberg, Kirkel, Kaiserslautern (Carl- Euler-Straße), Merchweiler, Riegelsberg, Birkenfeld (Center), Nieder-Olm und Simmern standen hierfür bereits fertig gefüllte Tüten mit Tiernahrung zum Preis von je fünf Euro bereit. WASGAU spendete darüber hinaus weitere 100 Tüten extra.



Im Rahmen der zweiwöchigen Aktion wurden sämtliche vorbereiteten Spendentüten in den WASGAU-Märkten verkauft und dort im Anschluss gesammelt. Zum Ende des Projekts folgte dann die Übergabe an die jeweils nahegelegenen Tierheime.



„Wir freuen uns sehr, dass so viele unserer Kunden bereit waren, die örtlichen Tierheime zu unterstützen. Gerade kleinere Einrichtungen in der Region sind vielfach dringend auf Hilfe bei der Unterbringung und vor allem der Versorgung ihrer Tiere angewiesen. So war die Freude der Tierheim-Leiter über die großzügigen Futterspenden natürlich groß. Wir danken unseren Kunden daher ganz herzlich dafür, dass sie durch ihr Zutun zu diesem tollen Erfolg beigetragen haben“, zeigt sich Claas Männel, Referent Nachhaltigkeit bei WASGAU, begeistert von der positiven Resonanz.



Die erfolgreiche Spendenaktion für die regionalen Tierheime ist nur eines von vielen Projekten, die das kontinuierliche soziale Engagement von WASGAU in der Region widerspiegeln. Jedes Jahr werden im Zuge dessen unterschiedlichste gemeinnützige Organisationen mit Geld- und Sachspenden sowie Spendenaktionen in den Märkten gefördert.



Hintergrundinformationen zur WASGAU Produktions & Handels AG



Die WASGAU Produktions & Handels AG mit Sitz im westpfälzischen Pirmasens zählt zu den wenigen selbstständigen Lebensmittel Handelsunternehmen in Deutschland und hat einen Einkaufsverbund mit der REWE Markt GmbH, Köln. Die Märkte und Geschäfte finden sich mit regionalem Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland, im Nordwesten Baden-Württembergs sowie im südlichen Hessen. Den Kern der Handelstätigkeit bilden 75 WASGAU Super- und Verbrauchermärkte mit Verkaufsflächen zwischen 600 und 4.000 Quadratmetern; daneben betreibt WASGAU sieben Cash-und-Carry-Betriebe als Partner für Gastronomie und Großverbraucher. Über 85 Prozent des Umsatzes werden innerhalb dieser Vertriebsschienen erzielt. Darüber hinaus nutzen mehr als 40 selbstständige Einzelhändler die WASGAU AG als Einkaufs- und Dienstleistungszentrale. Die konzerneigene WASGAU Metzgerei und WASGAU Bäckerei versorgen die Märkte und Geschäfte mit Fleisch- und Wurstwaren sowie mit Backwaren und Konditorei-Erzeugnissen. Der Anteil der Frische-Warengruppen am Gesamtsortiment beträgt über 50 Prozent.

WASGAU Produktions & Handels AG

WASGAU Produktions & Handels AG

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Gründung: 1925 (seit 2001 in der heutigen Rechtsform)

Sitz: 66955 Pirmasens, Blocksbergstr. 183, Deutschland

Leitung: Niko Johns; Sprecher, Dr. Eugen Heim

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Martin Küssner

Mitarbeiter: 3892*

Umsatz: 513,1 Mio. Euro *

Branche: Lebensmitteleinzelhandel (77 Märkte *), Produktion (WASGAU Bäckerei und WASGAU Metzgerei), Großhandel C&C (7 Märkte*)

Website: www.wasgau-ag.de



*Geschäftsbericht 2015





