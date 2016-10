Weihnachtszauber für andere oder sich selbst

Ab 15. Oktober gibt es wieder winterliche Dr. Hauschka Produkte in limitierter Edition. Ob rosige Produkte in weihnachtlicher Verpackung, Geschenksets oder Adventskalender – die Produkte eignen sich ideal als Geschenkidee oder für das eigene Badezimmer. Denn gerade in der Weihnachtszeit tut eine kleine Auszeit gut, sich selbst und seinen Lieben.



Jeden Tag ein Türchen

Der Dr. Hauschka Adventskalender ist in diesem Jahr mit seinen roten Sternen ein ganz besonderer Blickfang. Die 23 Probiergrößen laden dazu ein, die Dr. Hauschka Gesichts- und Körperpflege zu erfahren. Als besondere Überraschung warten hinter dem Türchen des 24. Dezember fünf Fläschchen (à 5 ml) der Dr. Hauschka Augenfrische als limitierte Edition. Die Komposition mit Augentrost, Fenchel, Kamille und Schwarztee stärkt und vitalisiert die Augenpartie und lässt die Augen an den Festtagen gleich mehrfach strahlen.



Rosig-festliche Aufmachung

Rote Sterne zieren in diesem Winter auch die Verpackung des Dr. Hauschka Rosen Körperbalsams, des Rosen Duschbalsams sowie der Rosen Tagescreme. Die Rosen-Produkte haben stärkende, harmonisierende Kräfte und sind damit die idealen Winter Geschenke. Der umhüllende Rosenduft verbreitet sich im gesamten Badezimmer.



Strahlende Geschenksets

Die Sets „Rosengeheimnisse“ und „Mandelsamt“ wecken dank ihrer edlen Verpackung die Neugier auf das, was in ihnen steckt. Die aufeinander abgestimmten Produkte pflegen die Haut und lassen in facettenreiche Duftwelten eintauchen. Als ganz besonderes Geschenk: eine exklusiv für Dr. Hauschka hergestellte, BDIH-zertifizierte Seife.



Das Geschenkset „Rosengeheimnisse“ enthält das Dr. Hauschka Rosen Bad als Sondergröße

(30 ml), den Rosen Körperbalsam sowie eine Rosen Seife. Das Rosen Bad mit edlem Mandel- und Jojobaöl sorgt für ein zartes, geschmeidiges Hautgefühl. Der Rosen Körperbalsam mit Auszügen aus Rosenblüten und Wildrosenfrüchten regt die Eigenkräfte der Haut an. Exklusiv und nur in limitierter Auflage reinigt und verwöhnt die Rosen Seife mit ihrem feinen Rosenduft.



Das Geschenkset „Mandelsamt“ besteht aus dem Dr. Hauschka Mandel Bad als Sondergröße (30 ml), dem Mandel Körperbalsam sowie einer Mandel Seife. Der vielschichtige Duft des Mandel Bades sowie das darin enthaltene umhüllende Mandelöl erfreuen Sinne und Körper. Der Mandel Körperbalsam mit beruhigendem Johanniskraut und ausgleichendem Wundklee pflegt trockene und sensible Haut. Eine perfekte Pflegeergänzung ist die Mandel Seife, die exklusiv für das Set hergestellt wurde.



Preise und Inhaltsstoffe



Rosen Körperbalsam

Dr. Hauschka Rosen Körperbalsam (145 ml) ist für 18,00 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich.



Inhaltsstoffe: Wasser, Auszug aus Rosenblüten, Mandelöl, Alkohol, pflanzliches Glycerin, Auszug aus Quittensamen, Jojobaöl, Sheabutter, Lecithin, Fettalkohole, Hektorit, Bienenwachs, Auszug aus Hagebutte, Rosenwachs, Ätherisches Öl aus Rosenblüten, Ätherische Öle, Candelillawachs, Kakaobutter, Propolis, Xanthan.



Rosen Duschbalsam

Dr. Hauschka Rosen Duschbalsam (200 ml) ist für 12,50 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich.



Inhaltsstoffe: Wasser, Sonnenblumenöl, Zuckertenside, pflanzliches Glycerin, Alkohol, Avocadoöl, Auszug aus Quittensamen, Aminosäure-Fettverbindungen, Xanthan, Ätherisches Öl aus Rosenblüten, Ätherische Öle, Zitronensäure, Hektorit.



Rosen Tagescreme

Dr. Hauschka Rosen Tagescreme (30 ml) ist für 20,50 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich.



Inhaltsstoffe: Wasser, Erdnussöl, Bienenwachs, Auszug aus Eibischwurzel, Rosenwasser, Auszug aus Johanniskraut, Sheabutter, Zucker-Fettsäureester, Avocadoöl, Polyglycerin-Fettsäureester, Ätherische Öle, Auszüge aus Rosenblüten und Hagebutte, Carnaubawachs, Zinksulfat, Lecithin, Rosenwachs.





Geschenkset Rosengeheimnisse

Dr. Hauschka Geschenkset Rosengeheimnisse bestehend aus Rosen Bad (30 ml), Rosen Körperbalsam (145 ml) und Rosen Seife (100 g) ist für 24,50 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich.



Inhaltsstoffe Rosen Bad: Wasser, Rosenwasser, Auszug aus Rosenblüten, Mandelöl, pflanzliches Glycerin, Alkohol, Avocadoöl, Ätherische Öle, Ätherisches Öl aus Rosenblüten, Jojobaöl, Glycerin-Fettsäureester, Lecithin, Xanthan, Bentonit, Zuckertensid, Meeresalgenauszug.



Inhaltsstoffe Rosen Körperbalsam: Wasser, Auszug aus Rosenblüten, Mandelöl, Alkohol, pflanzliches Glycerin, Auszug aus Quittensamen, Jojobaöl, Sheabutter, Lecithin, Fettalkohole, Hektorit, Bienenwachs, Auszug aus Hagebutte, Rosenwachs, Ätherisches Öl aus Rosenblüten, Ätherische Öle, Candelillawachs, Kakaobutter, Propolis, Xanthan.



Inhaltsstoffe Rosen Seife: Sodium Palmate, Sodium Cocoate, Aqua, Sodium Olivate, Glycerin, Parfum, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Potassium Stearate, Potassium Palmitate, Rosa Damascena Flower Water, Rosa Canina Fruit Extract, Sodium Gluconate, Sodium Chloride, Sodium Thiosulfate, CI 77491, Talc, Citral*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*.

*from natural essential oils



Geschenkset Mandelsamt

Dr. Hauschka Geschenkset Mandelsamt bestehend aus Mandel Bad (30 ml), Mandel Körperbalsam (145 ml) und Mandel Seife ist für 23,00 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich.



Inhaltsstoffe Mandel Bad: Rizinusöl (sulfatiert), pflanzliches Glycerin, Alkohol, Ätherische Öle, Mandelöl.



Inhaltsstoffe Mandel Körperbalsam: Wasser, Jojobaöl, Alkohol, Mandelöl, Avocadoöl, Olivenöl, Auszüge aus Quittensamen und Wundklee, Aprikosenkernöl, pflanzliches Glycerin, Sheabutter, Orangenblütenwasser, Glycerin-Fettsäureester, Macadamianussöl, Sonnenblumenöl, Auszug aus Johanniskraut, Hektorit, Ätherische Öle, Zucker-Fettsäureester, Lecithin, Auszüge aus Eibischblättern und Sanddornbeeren, Candelillawachs, Xanthan.



Inhaltsstoffe Mandel Seife: Sodium Palmate, Sodium Cocoate, Aqua, Sodium Olivate, Glycerin, Parfum, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Potassium Stearate, Potassium Palmitate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Sodium Gluconate, Sodium Chloride, Sodium Thiosulfate, CI 77891, Citronellol*, Limonene*, Linalool*.

*from natural essential oils



Adventskalender

Dr. Hauschka Adventskalender ist für 49,00 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich.



Inhaltsstoffe Augenfrische: Wasser, Auszüge aus Augentrost und Fenchel, Alkohol, Auszüge aus Wundklee, Kamille und Schwarztee, Ätherisches Öl aus Rosenblüten.

