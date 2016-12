Nachschlagewerk zur Antriebspraxis

Auf dem Stand der Technik erfahren Studierende und Praktiker alles über den Stand und die Entwicklung der elektrischen drehenden und linearen Antriebe mit engem Bezug zur industriellen Praxis. So ist das Buch auch als übersichtliches Nachschlagewerk von großem Nutzen. Fallbeispiele und Verständnisfragen sowie Hinweise auf Internetauftritte der Antriebsanbieter versorgen den Praktiker mit wichtigen tagesaktuellen Daten. Zusätzliche Informationen und Aktualisierungen erhält der Käufer über den kostenlosen Onlineservice des Verlags.



Aus dem Inhalt:

• Grundlagen der Antriebstechnik und der Stromrichter-Komponenten

• Aufbau, Erwärmung, Energieeinsatz und Wicklungen bei elektrischen Maschinen

• drehende und lineare Drehfeldmaschinen und Controller

• Digitalisierung und Ansatz für Industrie 4.0 sowie dezentrale Installationen bei Stromrichtern



Peter F. Brosch

Antriebspraxis. Energieeffiziente Antriebssysteme mit fester oder variabler Drehzahl

1. Auflage 2016

496 Seiten

Preis 49,80 EUR

ISBN 978-3-8343-3400-8



Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten

Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: Die weitgehende Vernetzung der industriellen Produktion im ganzen Wertschöpfungsbereich verlangt eine Digitalisierung aller Prozesse. In Zeiten von Industrie 4.0 erfordert die anhaltende Automatisierung als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts eine ganzheitliche Sicht der Antriebstechnik. Das neue Fachbuch „Antriebspraxis“ enthält die Gesamtschau der eingesetzten Antriebe mit fester oder variabler Drehzahl, die energiesparend und vernetzt arbeiten. Es erklärt sowohl die Arbeitsweise der Komponenten als auch ihr Zusammenwirken im Antriebssystem bis hin zur Vernetzung in betrieblichen und globalen Netzen.Auf dem Stand der Technik erfahren Studierende und Praktiker alles über den Stand und die Entwicklung der elektrischen drehenden und linearen Antriebe mit engem Bezug zur industriellen Praxis. So ist das Buch auch als übersichtliches Nachschlagewerk von großem Nutzen. Fallbeispiele und Verständnisfragen sowie Hinweise auf Internetauftritte der Antriebsanbieter versorgen den Praktiker mit wichtigen tagesaktuellen Daten. Zusätzliche Informationen und Aktualisierungen erhält der Käufer über den kostenlosen Onlineservice des Verlags.• Grundlagen der Antriebstechnik und der Stromrichter-Komponenten• Aufbau, Erwärmung, Energieeinsatz und Wicklungen bei elektrischen Maschinen• drehende und lineare Drehfeldmaschinen und Controller• Digitalisierung und Ansatz für Industrie 4.0 sowie dezentrale Installationen bei StromrichternPeter F. Brosch1. Auflage 2016496 SeitenPreis 49,80 EURISBN 978-3-8343-3400-8Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie hier Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Vogel Business Media GmbH & Co.KG

Das Fachbuchprogramm der Vogel Business Media GmbH & Co. KG ist in erster Linie der beruflichen Aus- und Weiterbildung verpflichtet. Im Vordergrund steht deshalb die klare und praxisbezogene Wissensvermittlung. Die Fachbücher und elektronischen Medien wenden sich an Professionals und solche, die es werden wollen. Die Vogel Fachbücher unterstützen die berufliche Weiterbildung mit über 400 Lizenzausgaben in 30 Ländern. Vogel Business Media ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Das Unternehmen feiert 2016 seinen 125. Geburtstag.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers