Neuerscheinung: Matthias F. Muecke: "... und Action!"

ist Maler, Grafiker und Szenenbildner für Film und Fernsehen. Er ist seit 1988 freiberuflich künstlerisch tätig und hat zahlreiche Einzelausstellungen und Buch-veröffentlichungen vorzuweisen. Im Jahr 2000 rief er seine eigene Edition mit originalgrafischen Büchern ins Leben. 2009 wurde eines seiner Bücher von der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet, 2013 erhielt er den Brandenburgischen Kunstpreis für Grafik. Seine Illustrationen des Romans „Die irrtümlichen Abenteuer des Herrn Godot“ von Marion Brasch (Voland & Quist 2016) sorgten für Aufsehen. Matthias Friedrich Muecke lebt in Falkenberg und Leipzig.Jeder kennt die Stars und Sternchen der Filmbranche, aber was hat ein Beleuchter mit dem Erfolg eines Blockbusters zu tun? Und der brüllende Typ dort, ist das der Regisseur, die Meckerliese mit Megafon die Aufnahmeleiterin? Was macht diese verhuschte Dame mit der Stoppuhr? Augenzwinkernd präsentiert Matthias Friedrich Muecke in „... und Action!“ die Charaktere hinter der Leinwand und erklärt nebenbei, wozu man „Kokolores“ benötigt, wie und warum aus „Genny“ Strom kommt und was es eigentlich mit der ominösen Klappe auf sich hat. Man lernt 40 reich illustrierte Filmberufe kennen, die in drei Kapiteln vorgestellt werden. Und im Anhang gibt es noch eine Vielzahl von gezeichneten Sachwörtern zu entdecken. Eine Leseprobe finden Sie hier 112 Seiten, durchgehend farbig illustriertFormat: 17 x 23 cmISBN 978-3-86391-148-5EUR 19,90 (D)