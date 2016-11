Lyrik und Beatboxing - das neue Buch mit CD von Spoken-Word-Poet Dalibor Marković

, 1975 geboren in Frankfurt am Main, wo er auch heute lebt, ist deutscher Lautpoet, Beatboxer und Lyriker mit kroatischen Wurzeln. Seine künstlerischen Wurzeln liegen in der Musik, als Beatboxer macht er aus Lauten Rhythmen. Seit knapp fünfzehn Jahren ist Marković mit seiner Spoken-Word-Lyrik auf deutschen und internationalen Bühnen unterwegs – unter anderem mit Dominique Macri als „Team Scheller“ (Deutsche Team-Meister im Poetry Slam 2014) sowie mit Bas Böttcher und Nora Gomringer als „Boombastic Lyrikwunderland“. Zwei Gedichtbände hat er bereits veröffentlicht, nun folgt sein Debüt bei Voland & Quist.„Und Sie schreiben auf Deutsch?“ Diese Frage hört der Autor oft. Kurz nachdem er sich vorgestellt und seinen Beruf angedeutet hat. Dieser Frage gilt es sich also zu stellen. Und es gilt, die Antworten zu verteidigen. Dalibor Marković spürt sie auf in den innersten Verstrickungen seiner Muttersprache, findet aber auch Hinweise auf anderen Kontinenten. Bei der Suche erhält der Spoken-Word-Lyriker Unterstützung von Rhythmen, die er mit dem Mund trommelt. Manchmal sogar während er redet. Sie fungieren als persönliches Sonar, mit dem er durch die Welt seiner Zeit manövriert.Buch mit CD, 112 SeitenEUR 15,00 (D)ISBN 978-3-86391-146-1Leseprobe bei Issuu: http://bit.ly/2e9I15i Hörproben bei Soundcloud: http://bit.ly/2ezhiAf Mi, 23.11., Düsseldorf, 20 Uhr zakkDi, 6.12., Berlin, 20 Uhr Fahimi BarMo, 12.12., Chemnitz, 20 Uhr AtominoDi, 13.12., Jena, 20 Uhr Café WagnerMi, 14.12., Leipzig, 20 Uhr Horns ErbenDo, 15.12., Dresden, 20.30 Uhr Thalia KinoGerne schicken wir Ihnen ein Exemplar des Buchs zu oder kümmern uns um die Organisation von Interviewterminen.