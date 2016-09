One Night of ABBA - das Tribute Konzert - das Silvester-Highlight - Stadthalle Memmingen - 31.12.16 - 17 bis 20 Uhr

One Night of ABBA bringt den Kult auf die Bühne: ABBA - in einem einzigartigen, musikalischen Feuerwerk wird die Karriere der populärsten und erfolgreichsten Band der 70er und 80er Jahre noch einmal Revue passieren. Diese ABBA-Nacht erweckt den Flair der damaligen Zeit - mitsingen und mittanzen zu den unvergleichlichen Hits des erfolgreichsten Schweden-Exports: MONEY, MONEY, MONEY - WATERLOO - MAMMA MIA - SOS - TAKE A CHANCE ON ME - THANK YOU FOR THE MUSIC - DANCING QUEEN - KNOWING ME, KNOWING YOU - THE WINNER TAKES IT ALL - FERNANDO - SUPER TROUPER - und, und, und...One Night of ABBA entführt in den Glamour der 70er Jahre mit Glitzer-Klamotten, Schlaghosen und spektakulären Lichteffekten. Excellente Künstler und Musiker bringen das ABBA-Feeling zurück. Gestik, Mimik und die einzigartigen Stimmen erinnern an das Original. Man sieht es den Darstellern an: die Show macht richtig Spass - der vielzitierte Funke springt sofort über. Dieses ABBA-Konzert versucht nicht zu kopieren, sondern trägt den Mythos von damals in die heutige Zeit.One Night of ABBA - live in Concert - in den schrillen Kostümen der damaligen Zeit.