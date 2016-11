Urbanista startet Kooperation mit der Movember Stiftung

Urbanista veröffentlicht jetzt spezielle Earphones für den wohltätigen Zweck: Für jedes verkaufte Exemplar kommen 2,50 Euro der Movember Stiftung als Spende zugute. Die Kopfhörer wurden mit großer Sorgfalt designt, damit der Benutzer sich mit der Stiftung identifizieren und seine moralische Unterstützung ausdrücken kann.



Max Vere-Hodge, Senior Partnerships Manager bei der Movember Stiftung, sagt: „Wir sind sehr auf das Ergebnis dieser Partnerschaft gespannt. Zu viele Männer sterben zu jung; in Schweden im Durchschnitt vier Jahre früher als Frauen. Die Gründe sind zumeist vermeidbar. Prostatakrebs, der zweithäufigste Krebs des Mannes, wird Experten zufolge in den nächsten 15 Jahren doppelt so oft auftreten. Wir können nicht untätig bleiben. Urbanistas spezielle Movember-Earphones ermöglichen es, Unterstützung für die Männergesundheit zu zeigen und durch Spenden mitzuhelfen, einen zeitlosen Beitrag im Kampf gegen Krebs zu leisten.“



Die Kopfhörer mit ihrem garantiert knotenlosen Kabel, auf dem der Slogan „Us against cancer“ abgedruckt ist, sind für den täglichen Gebrauch designt. Die Earphones verfügen über ein Mikrophon und eine Ein-Knopf-Steuerung, mit der Benutzer ihre Anrufe annehmen und Musik bedienen können. In der Box ist zudem ein abnehmbarer Schnurrbart enthalten, falls jemand mit seinem Movember-Statement einen Schritt weitergehen möchte.



Anders Andreen, CEO von Urbanista, betont: „Wir als Urbanista sind stolz auf diese Partnerschaft, bei der wir durch Design und Musik inspirieren und an einem guten Zweck teilhaben. Musik ist ein natürlicher Teil des Lebens, der Freude, Adrenalin und Mut erzeugt, so dass die Zusammenarbeit naheliegend war. Mit dieser Special-Edition hoffen wir, die öffentliche Wahrnehmung für die Herausforderungen beim Thema Männergesundheit zu steigern und positiv zu beeinflussen.”



Der Kauf der Kopfhörer trägt zum Kampf für ein glücklicheres, gesünderes und längeres Leben von Männern bei.



2,50 Euro des Verkaufspreises können bereits Leben retten. US AGAINST CANCER



Die Kopfhörer sind online unter ww.urbanista.com und im ausgewählten Fachhandel erhältlich, UVP: 19 Euro.



Die Fakten:



Weltweit wird bei einem von acht Männern während seines Lebens die Diagnose Prostatakrebs gestellt. Es ist der zweithäufigste Krebs bei Männern, die Zahl der Diagnosen wird sich bis 2030 voraussichtlich beinahe verdoppeln. Die Movember Stiftung investiert in die Zukunft dieser Männer, indem sie hilft, neue Behandlungsmethoden schneller bereitzustellen.



Über die Movember Stiftung



Die 2003 gegründete Movember Stiftung ist eine weltweite Wohltätigkeitsorganisation mit dem Ziel, die öffentliche Wahrnehmung für Krebs zu steigern und Spenden zu sammeln. Das gilt nicht nur für Prostatakrebs, sondern allgemein für Gesundheitsthemen bei Männern wie Hodenkrebs oder die Selbstmordprävention von Patienten. Die Movember Stiftung hat das Ziel, die Krebsfrüherkennung, Diagnose und effektive Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern, um nachhaltig die Zahl der vermeidbaren Todesfälle zu senken

und Männer zu ermutigen, ein gesünderes Leben zu führen. Dieses Jahr kann man Spenden auf drei Arten sammeln: Sich einen Schnurrbart wachsen lassen, eine sportliche Herausforderung angehen oder ein Event durchführen. Sich anmelden und mitmachen beim Kampf für die Männergesundheit kann man auf Movember.com.

Wir lieben die Großstadt, die tägliche Inspiration des urbanen Lebens. Urbanista, die schwedische Marke mit Sitz in Stockholm, richtet sich an aktive Menschen auf der ganzen Welt. Wir kombinieren individuelles Design mit erstklassiger Technologie. Unsere Audio-Kollektion "Wear Your Music!" ist in über 10.000 Retail Stores in 60 verschiedenen Ländern erhältlich. Kompromisslos entwickelt für den täglichen Gebrauch. Wir designen für ein Leben in Bewegung.

