uniVersa dreimal mit Bestnote ausgezeichnet

Das Wirtschaftsmagazin Euro hat in der Oktober-Ausgabe die besten privaten Krankenversicherungen gekürt. Gemeinsam mit dem Informationsdienstleister KVpro.de wurden die leistungsstärksten Angebote anhand von 28 Leistungskriterien ermittelt und bewertet. Dabei wurden in der Krankheitskostenvollversicherung 1.727 Tarifkombinationen von 32 Anbietern und in der Beihilfeversicherung 261 Tarifkombinationen von 32 Gesellschaften untersucht. Die uniVersa erhielt im Test dreimal die Bestnote „sehr gut“ und einmal „gut“. Die Bestnote gab es bei der Krankheitskostenvollversicherung für die Tarifkombination uni-intro|Privat 300 und uni-SZ (Kategorie Selbstbeteiligung bis 1.000 Euro) sowie für die Classic-Bausteintarife uni-A 1360, uni-ST2/100 und uni-ZA 100 (Kategorie mehr als 1.000 Euro Selbstbeteiligung). Ebenfalls mit „sehr gut“ ausgezeichnet wurden die Classic-Beihilfetarife für Beamte. Die Note „gut“ erhielt die uniVersa in der Kategorie Tarife ohne Selbstbeteiligung für die Tarifkombination uni-A-100, uni-ST2/100 und uni-ZA100. Mit 92,64 Punkten konnte sie dort das beste Leistungsergebnis erzielen.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Über uniVersa Versicherungen

Die uniVersa Versicherungsunternehmen sind eine Unternehmensgruppe mit langer Tradition und großer Erfahrung, deren Ursprünge auf das Jahr 1843 - dem Gründungsjahr der uniVersa Krankenversicherung a.G. als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und 1857, dem Gründungsjahr der uniVersa Lebensversicherung a.G. - zurückgehen. Als moderner Finanzdienstleister ist die uniVersa heute auf die Rundum-Lösung von Versorgungsproblemen vornehmlich der privaten Haushalte sowie kleinerer und mittlerer Betriebe spezialisiert. Mehr als 9.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner stehen bundesweit als kompetente Ansprechpartner den Kunden zur Verfügung.





Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers