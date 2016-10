Große Frühjahrsmessen in Stuttgart, Leipzig und Dortmund

Eine neue Motorradmesse zum Start in die nächste Saison wird ab 2017 in Stuttgart stattfinden. Vom 10. Bis zum 12. Februar öffnet dort die „MOTORRAD Live“ ihre Tore. Schon jetzt haben zahlreiche Zubehör- und Bekleidungsanbieter sowie mehrere der großen Hersteller ihre Teilnahme an der Frühjahrsmesse zugesagt.Die neuesten Modelle vieler Marken werden in den Messehallen am Flughafen ebenso zu sehen sein wie aktuelle Rennmaschinen, kreative Umbauten, Reiseangebote aus aller Welt sowie Ausrüstung für Fahrer und Maschinen. Ein abwechslungsreiches Showprogamm von Motorradstunts bis Modenschauen erwartet die Fans ebenfalls. Zusätzlich zum Programm in den Messehallen gibt es Live-Action auf einem großzügigen Außergelände.Die Termine der großen Frühjahrsmessen in Leipzig und Dortmund stehen ebenfalls fest. Dortmund öffnet vier Tage lang die Pforten, von Donnerstag, dem 2. März bis Sonntag, dem 5. März. Leipzig findet 2017 von Freitag, dem 3. Februar, bis Sonntag, dem 5. Februar statt. In Dortmund werden rund 500 Aussteller in fünf Messehallen ihre Neuheiten zeigen. In Leipzig sind erneut fast 300 Aussteller vertreten. Ein Außengelände und viele Shows und Sonderschauen werden wie in Stuttgart auch in Leipzig und Dortmund für ein abwechslungsreiches Programm rund ums motorisierte Zweirad sorgen.Der Kartenvorverkauf für alle drei Frühjahrs-Messen beginnt Mitte November. Damit können die Eintrittskarten auch als Weihnachtsgeschenk genutzt werden. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten, Ausstellern und vieles mehr gibt es unter www.zweiradmessen.de